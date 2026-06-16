교촌, 바삭근위튀김·은하수 막걸리 취급 매장 확대

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 치킨과 막걸리를 함께 즐기는 ‘치막’ 조합을 제안한다.
교촌에프앤비는 교촌의 농헙회사법인 발효공방1991의 프리미엄 전통주 ‘은하수 막걸리’ 3종의 취급 가맹점을 약 700개로 확대했다고 16일 밝혔다.
은하수 막걸리는 경상북도에서 해발고도가 가장 높은 영양군 소재 양조장에서 만들어진 ‘감향주(甘香酒)’를 현대화한 전통주다. 100년 전통의 양조기술에 현대과학을 접목, 첨가물 없이 영양 지역의 최상급 쌀과 국산 누룩 등 엄선된 원재료로 빚었다.
본래 은하수 막걸리는 경북문화유산으로 등재된 영양백년양조장에서 한정 수량 생산해 제조됐다. 이 때문에 서울 이태원에 위치한 교촌의 플래그쉽 스토어 ‘교촌필방’과 여의도에 있는 메밀요리 브랜드 ‘메밀단편’ 등 약 100개 매장에서만 취급했다. 이후 취급 매장이나 전통주 행사장 등에서 은하수 막걸리를 접한 고객들에게서 문의가 이어지면서 판매 확대를 결정했다.
은하수 막걸리와 함께 사이드 메뉴인 ‘바삭근위튀김’ 취급 가맹점도 약 700개까지 확대하고 홀 전용 메뉴에서 홀‧포장‧배달 겸용 메뉴로 전환한다. 바삭근위튀김은 지난해 9월 일부 홀 매장에서 선보였던 ‘똥집튀김’을 리뉴얼한 제품이다.
교촌에프앤비 관계자는 “바삭근위튀김과 은하수 막걸리는 각각의 개성 있는 맛은 물론 함께 즐길 때 더욱 풍부해지는 맛의 조합”이라며 “앞으로도 고객들의 다양한 취향을 반영한 메뉴를 선보이며 선택의 폭을 넓혀 나가겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0