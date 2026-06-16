교촌, 바삭근위튀김·은하수 막걸리 취급 매장 확대

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은하수 막걸리와 메밀단편 반상 메뉴. 교촌 제공
은하수 막걸리와 메밀단편 반상 메뉴. 교촌 제공
교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 치킨과 막걸리를 함께 즐기는 ‘치막’ 조합을 제안한다.

교촌에프앤비는 교촌의 농헙회사법인 발효공방1991의 프리미엄 전통주 ‘은하수 막걸리’ 3종의 취급 가맹점을 약 700개로 확대했다고 16일 밝혔다.

은하수 막걸리는 경상북도에서 해발고도가 가장 높은 영양군 소재 양조장에서 만들어진 ‘감향주(甘香酒)’를 현대화한 전통주다. 100년 전통의 양조기술에 현대과학을 접목, 첨가물 없이 영양 지역의 최상급 쌀과 국산 누룩 등 엄선된 원재료로 빚었다.

본래 은하수 막걸리는 경북문화유산으로 등재된 영양백년양조장에서 한정 수량 생산해 제조됐다. 이 때문에 서울 이태원에 위치한 교촌의 플래그쉽 스토어 ‘교촌필방’과 여의도에 있는 메밀요리 브랜드 ‘메밀단편’ 등 약 100개 매장에서만 취급했다. 이후 취급 매장이나 전통주 행사장 등에서 은하수 막걸리를 접한 고객들에게서 문의가 이어지면서 판매 확대를 결정했다.

은하수 막걸리와 함께 사이드 메뉴인 ‘바삭근위튀김’ 취급 가맹점도 약 700개까지 확대하고 홀 전용 메뉴에서 홀‧포장‧배달 겸용 메뉴로 전환한다. 바삭근위튀김은 지난해 9월 일부 홀 매장에서 선보였던 ‘똥집튀김’을 리뉴얼한 제품이다.

교촌에프앤비 관계자는 “바삭근위튀김과 은하수 막걸리는 각각의 개성 있는 맛은 물론 함께 즐길 때 더욱 풍부해지는 맛의 조합”이라며 “앞으로도 고객들의 다양한 취향을 반영한 메뉴를 선보이며 선택의 폭을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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