레드독 인도네시아, 외식 브랜드 넘어 한국 식자재 공급망 역할 확대

레드독 인도네시아(Reddog Indonesia)는 현지에서 가장 성공한 한국식 핫도그(K-핫도그) 및 떡볶이 전문 프랜차이즈 브랜드이다. 현재 인도네시아 전역에서 140개 매장을 운영하고 있으며, 올해 말까지 200여 개로 늘린다는 계획이다.
레드독 인도네시아의 특징은 한국 식자재 공급과 연계된 사업 구조에 있다. 회사는 수입사를 통해 매년 한국산 밀떡 약 500톤과 빵가루 약 70톤을 비롯한 다양한 식자재를 인도네시아로 들여오고 있다. 매장 확대에 따라 한국산 식자재 수요도 함께 증가하면서 외식 사업과 식자재 공급이 함께 성장하는 구조를 구축하고 있다.
레드독은 할랄(Halal) 인증을 확보한 뒤 현지 소비자들의 식문화와 선호도를 반영한 메뉴 운영을 통해 사업 규모를 확대해 왔다.
최근에는 조코 위도도(Joko Widodo) 전 인도네시아 대통령이 손주와 함께 레드독 인도네시아 매장을 방문한 것으로 알려졌다. 조코 위도도 전 대통령은 2014년부터 2024년까지 인도네시아를 이끈 제7대 대통령으로, 친서민 행보와 실용적인 정책 추진으로 널리 알려져 있다.
사업 성과도 이어지고 있다. 회사에 따르면 지난해 레드독그룹 연결 기준 매출 206억원, 영업이익 42억원을 기록했다. 영업이익률은 20%를 상회했다. 외부 투자 유치 없이 자체 현금흐름을 기반으로 현재의 매장 네트워크를 구축해 왔다는 점도 특징으로 꼽힌다.
레드독은 인도네시아 사업 경험을 바탕으로 동남아시아 시장 확대도 추진하고 있다. 오는 8월 싱가포르 부동산 기업 캐피탈랜드(Capitaland)의 쇼핑몰에 1호점을 개점할 예정이며, 향후 아세안 시장 전반으로 사업 영역을 확대할 계획이다. 회사는 내년 상반기 기업공개(IPO)를 검토하고 있으며, 현재 인도네시아 주요 국영 증권사들과 관련 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다.
김홍열 레드독 대표는 “현지 시장에 맞춘 운영 전략을 통해 사업을 확대해 왔다”며 “앞으로도 동남아 시장 진출과 함께 한국 식자재 기업들의 해외 판로 확대에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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