엔터프라이즈 렌터카, 김포공항 지점 오픈 …국내 공항 렌터카 시장 공략 나서

전 세계 90개국 이상에서 운영되는 글로벌 렌터카 브랜드인 엔터프라이즈 렌터카(Enterprise Rent-a-car)가 지난 8일 김포공항 지점을 오픈하며 국내 공항 렌터카 시장 공략에 나섰다.
김포공항 지점은 김포국제공항 국내선 1층 렌터카 카운터에 위치하며, 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 휴일 없이 운영된다. 소형차부터 SUV, 미니밴까지 다양한 차급의 최신 모델 차량을 제공한다.
엔터프라이즈 렌터카의 차량은 엄격한 차량 관리 기준(Standard Care)을 두고 운영된다. 단순히 세차만 하는 것이 아니라 운전대, 계기판, 손잡이, 시트 등 운전자의 손이 자주 닿는 20가지 이상의 핵심 터치포인트를 정밀 살균 및 청소해 차량 청결도 면에서 이용자들의 만족도가 매우 높은 것으로 알려져 있다.
또한 국내 지점의 전 차량에 내비게이션과 하이패스 단말기가 기본 장착되어 있어 별도 준비 없이 바로 이용할 수 있으며, 하이패스카드는 요청 시 제공 가능하다. 단, 통행료는 별도로 청구된다. (제주 지점은 제외)
엔터프라이즈 렌터카 관계자는 “김포국제공항은 국내외 주요 도시와 연결되는 핵심 교통 거점인 만큼, 이번 지점 오픈을 통해 더 많은 고객들이 엔터프라이즈의 글로벌 수준 서비스를 보다 편리하게 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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