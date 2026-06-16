전기차가 전력망이 되다… 기아 V2G 기술력이 선도

기아가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 미래 에너지 모빌리티 선도 부문에서 수상했다.
기아의 수상 핵심은 전기차와 전력망을 양방향으로 연결하는 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술의 국내 실증과 고객 확산이다. 2025년 하반기 제주도에서 모빌리티 플랫폼 쏘카와 협력해 시범 서비스를 시작한 데 이어 2026년 5월에는 일반 고객 40명을 대상으로 실증을 확대하며 양방향 충전 기반의 전력 저장·재공급 모델을 구체화했다. 신재생에너지인 풍력·태양광의 잉여 전력을 전기차에 저장했다가 전력 수요 피크 시 전력망으로 재공급함으로써 에너지저장장치(ESS) 인프라 투자 이연, 전력망 안정화, 재생에너지 활용도 제고를 동시에 실현한다.
풍력·태양광발전 비중이 높은 제주도에서 낮에 남아도는 잉여 전력을 전기차에 저장했다가 밤에 전력망으로 돌려보내는 V2G 실증이 주목받는 이유다.
기아 EV9 등 주요 전기차에 V2G 기술이 탑재돼 있으며 단순 이동 수단에 머물던 전기차를 에너지를 저장하고 나누는 전략 자산으로 재정의한 비전이 이번 수상에서 높이 평가됐다. 공급자 중심의 에너지 산업구조를 지역 기반 자생적 에너지 경제 모델로 전환하는 새로운 패러다임을 선도하고 있다는 점도 수상의 배경이 됐다.
EV6 세계 올해의 차 선정, EV9 글로벌 주요 어워드 석권 등 제품 경쟁력을 국제적으로 인정받은 기아는 2025년 매출 114조 원을 달성하며 글로벌 완성차 기업으로서의 위상을 높이고 있다.
기아는 V2G 생태계 조성으로 전기차가 에너지 전환의 핵심축이 되는 미래를 열어나갈 계획이다.
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