수출로 번 달러, 원화로 안 바꾸는 기업들… 달러예금 543억 달러… 3년 5개월새 최대

정부의 환전 요청에도 쥐고 있어
기업들이 쌓아둔 달러예금 잔액이 3년 5개월 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 정부는 기업들이 수출로 번 달러를 원화로 환전하길 원하지만 기업들은 대외 불확실성 등을 고려해 달러를 쥐고 있다.
“대외 불확실성 대비 보유” 분석
14일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협은행 등 5대 시중은행의 11일 기준 기업 달러예금 잔액은 543억7100만 달러(약 82조6200억 원)였다. 이는 2023년 1월 말(552억5500만 달러) 이후 3년 5개월여 만에 가장 많은 수준이다. 달러예금은 원화를 달러로 환전해 적립해뒀다가 만기 때 원화로 돌려받는 금융상품이다.
달러예금 잔액은 중동 전쟁 여파로 원-달러 환율 변동 폭이 커진 올해 3월 이후 꾸준히 증가세다. 3월 말 462억300만 달러로 집계된 이후 5월 말(507억1300만 달러)까지 두 달 연속 늘었다. 이달 들어서는 열흘 만에 전월 말 대비 7.2% 많은 36억5800만 달러나 증가했다.
앞서 정부는 11일 주요 기업들을 소집해 수출 대금을 즉시 환전하고 해외로 송금하지 않은 자금을 국내로 가져와 주길 요청했다. 금융감독원도 시중은행들에 달러 예금에 대한 과도한 마케팅을 자제해달라고 당부했다.
하지만 원-달러 환율이 지난달 15일부터 1500원대에 줄곧 머물면서 기업들은 달러를 좀처럼 원화로 바꾸지 않고 있다. 기업들은 수입 대금 결제, 외화 부채 상환 등을 대비해 달러를 쌓아두고 있다.
이달 들어 원-달러 환율은 일평균 1523.3원(오후 3시 30분 주간 거래 기준)으로 국제통화기금(IMF) 외환위기가 있었던 1998년 2월(1626.8원) 이후 월 단위로 가장 높다. 전문가들은 중동 사태 등 대외 불확실성이 장기화되고 있는 만큼 원-달러 환율의 높은 변동성이 당분간 불가피하다고 우려한다. 이진경 신한투자증권 선임연구원은 “정부의 환율 구두 개입과 국민연금의 선물환 매도의 영향으로 원-달러 환율이 1500원대 초반까지 하락했지만, 변동성 장세가 지속될 가능성이 크다”고 내다봤다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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