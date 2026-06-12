2026 농식품 창업콘테스트, 521개 팀 지원하며 창업 열기 이어가

농림축산식품부가 주최하고 한국농업기술진흥원이 주관하는 ‘2026 농식품 창업콘테스트’에 총 521개 팀이 지원하며 농식품 분야 창업 열기를 이어갔다.
농식품 창업콘테스트는 2015년부터 운영돼 온 국내 대표 농식품 분야 창업 경진대회다. 농산업 전후방 분야의 유망 창업자와 예비 창업자를 발굴·육성하기 위해 마련됐으며, 스마트농업과 푸드테크, 그린바이오 등 농식품 분야 혁신 기업의 등용문 역할을 해왔다. 2023년 이후 4년 연속 500개 팀 이상이 참가하며 농식품 분야 대표 창업 경진대회로 자리매김했다.
특히 이번 모집에는 AI와 디지털 기술을 농업에 접목한 기술 기반 스타트업부터 식품·유통·스마트농업·그린바이오 분야 예비 창업자까지 폭넓게 참여한 것으로 나타났다.
현재 참가팀을 대상으로 예선 서류심사가 진행 중이며, 서류심사를 통과한 팀들은 오는 23일 발표심사에 참여한다. 발표심사를 통해 본선 진출팀 22개 팀이 선정될 예정이다.
본선 진출팀에게는 투자 역량 강화를 위한 IR 투자밋업과 전문가 멘토링, IR 피칭 컨설팅, 모의 IR, 워크숍 등이 제공된다. 최종 결선 진출팀은 AFPRO 농식품 테크 스타트업 창업박람회 참가와 홍보 지원 기회도 얻게 된다.
최종 결선에서는 대통령상을 포함해 총 1억2500만 원 규모의 시상이 진행된다. 수상팀에게는 투자 연계와 오픈이노베이션 프로그램 등 후속 지원도 제공될 예정이다.
전영걸 한국농업기술진흥원 벤처창업본부장은 “올해도 전국 각지의 창업자와 예비 창업자들이 많은 관심을 보여 농산업 창업 생태계의 성장 가능성을 확인할 수 있었다”며 “우수한 기술과 아이디어가 실제 사업화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
한편 올해 대회에는 농협중앙회, 롯데중앙연구소, CJ제일제당, 한국마사회, 유타대학교 아시아캠퍼스, UNIDO ITPO Korea 등이 후원기관으로 참여한다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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