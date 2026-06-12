와우업, ‘2026 소비자만족 브랜드 대상’ 금융컨설팅 부문 1위

금융컨설팅 기업 와우업(WOWUP)이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 소비자만족 브랜드 대상’ 금융컨설팅 부문 1위에 선정됐다.
소비자만족 브랜드 대상은 서비스 품질과 고객 만족도, 브랜드 경쟁력 등을 종합 평가해 분야별 우수 브랜드를 선정하는 시상이다.
와우업은 금융컨설팅 서비스 운영 역량과 고객 중심 서비스 체계를 바탕으로 이번 수상의 영예를 안았다. 회사 측은 고객 만족도 제고와 서비스 품질 향상을 위한 지속적인 노력이 긍정적인 평가를 받았다고 설명했다.
와우업은 대표 서비스인 ‘홍콩오토트레이딩(HK SIGNAL AUTO)’을 운영하고 있으며, 최근 ‘금·달러(XAU/USD) 기반 자동 매매 장치 및 구동 방법’ 관련 특허를 출원했다. 또한 국제 품질경영시스템 인증인 ISO9001을 획득했으며, 한국핀테크산업협회(KFIA)와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA) 회원사로 활동하고 있다.
사회공헌 활동도 이어가고 있다. 와우업은 대한적십자사와 사랑의열매, 세이브더칠드런 등과 협력해 서비스 수익금 일부를 기부하며 사회적 가치 실현에도 나서고 있다고 밝혔다.
와우업 관계자는 “고객 만족과 서비스 품질 향상을 위해 노력해 온 점이 이번 수상으로 이어진 것 같아 뜻깊다”며 “앞으로도 기술 고도화와 서비스 신뢰도 향상에 힘쓰며 고객에게 더 나은 금융컨설팅 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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