한국필립모리스, 프리미엄 말보로 ‘딥 블렌드’ 세계 최초 국내 출시

한국필립모리스가 담배 브랜드 말보로(Marlboro)의 신규 프리미엄 라인을 세계 최초로 25일 국내 출시한다고 11일 밝혔다.
신제품 ‘말보로 딥 블렌드 11(Marlboro Deep Blend 11)’과 ‘말보로 딥 블렌드 23(Marlboro Deep Blend 23)’은 성인 흡연자의 세분화된 제품 선택 흐름을 반영한 제품이다. 말보로 헤리티지를 기반으로 제품별 특성과 프리미엄 블렌드 정체성을 강화한 것이 특징이다.
제품명에 적용된 ‘11’과 ‘23’은 다른 숫자로 나뉘지 않는 ‘소수(Prime Number)’에서 착안한 것으로, 말보로 딥 블렌드 라인의 차별화된 특성을 표현한다. 또한 블랙 컬러 중심의 패키지 디자인을 통해 프리미엄 이미지를 시각화했다.
‘말보로 딥 블렌드 11’은 캡슐이 없는 레귤러 타입 제품이며, ‘말보로 딥 블렌드 23’은 캡슐이 적용돼 입체적인 맛을 추가로 경험할 수 있다. 아울러 말보로 최초로 블랙 티핑 필터와 브라운 페이퍼 구성을 통해 새로운 제품 경험을 제공하며, 제품 상단의 향 패널을 통한 사용 후 손냄새 관리까지 고려했다.
한편 말보로는 1924년 첫 출시 이후 100년이 넘는 역사를 통해 전 세계 성인 흡연자들의 선택을 받아온 글로벌 브랜드다. 국내에서는 말보로 레드, 골드 및 후레쉬, 비스타 등 주요 제품을 중심으로 포트폴리오를 운영하고 있다.
최근에는 1mg 타르 제품군에 대한 수요를 반영한 ‘말보로 화이트 업’을 선보이며, 브랜드 정체성을 한국 시장의 흐름에 맞춰 재해석했다. 한국필립모리스 연소제품부문 총괄 김민현 상무는 “말보로는 글로벌 시장에서 축적해 온 브랜드 자산을 바탕으로 성인 흡연자의 다양한 제품 선택 기준에 대응하며 포트폴리오를 체계적으로 확장해오고 있다”며 “딥 블렌드 11·23은 이러한 흐름 속에서 선보이는 신규 프리미엄 라인으로, 기존 제품과 구분되는 새로운 선택지가 될 것”이라고 말했다.
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