핑거수트, 찰랑이는 물결 머금은 여름 네일 컬렉션 출시

글로벌 K-아이돌 네일 브랜드 핑거수트(FINGER SUIT)가 오늘(11일) 2026 썸머(SUMMER) 컬렉션 ‘하이 눈 애티튜드(HIGH NOON ATTITUDE)’를 출시한다.
‘하이 눈 애티튜드’ 컬렉션은 뜨거운 태양 아래 어디론가 떠나는 로드트립 컨셉이다. 물광 자석 네일을 비롯해 글리터, 엠보 드로잉, 실버 파츠 등 다양한 디테일을 적용한 8종의 프레스온 네일로 자유롭고 역동적인 여름의 에너지를 표현했다. 청량한 컬러와 입체적인 텍스처의 조화를 통해 핑거수트 만의 여름 시즌 특유의 개성과 스타일을 표현한 것이 특징이다.
대표 디자인인 ‘칼리고(Caligo)’는 달빛이 비치는 밤바다의 신비로운 분위기를 담은 실버 프렌치 물광 자석 네일이다. 각도에 따라 시원하면서도 오묘하게 반짝이는 광택감이 특징이며, 손끝이 길고 가늘어 보이는 실버 프렌치 디자인, 스파클 파츠를 더해 입체적인 포인트를 완성했다. 칼리고(Caligo)는 블랙 컬러 아이템과 매치하여 시크하면서도 감각적인 여름 스타일링을 제안한다.
‘K-pop 아이돌 네일’ 브랜드 핑거수트는 K-트렌드 확산과 함께 해외 시장에서도 존재감을 키워가고 있다. 일본에서는 공식 온라인몰과 Qoo10, PLAZA, LOFT 등 주요 유통 채널과 약 1,400여 개 오프라인 매장을 통해 소비자와 만나고 있으며, 미국에서는 Mega Mart 입점을 통해 북미 시장 공략에 나서고 있다.
데일리앤코 관계자는 “이번 컬렉션은 뜨거운 태양 아래 펼쳐지는 여름 로드트립의 자유롭고 대담한 에너지를 핑거수트만의 감성으로 재해석한 컬렉션”이라며 “앞으로도 K-pop 아이돌 네일 트렌드를 반영한 다양한 디자인을 선보일 예정”이라고 밝혔다.
한편, 핑거수트의 2026 썸머 컬렉션은 한국과 일본 공식 온라인몰에서 동시에 만나볼 수 있다.
댓글 0