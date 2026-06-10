‘2026 서울국제주류&와인박람회’ 오는 18일부터 3일간 코엑스서 열려

㈜한국국제전시(대표 문영수)가 주최하는 ‘2026 서울국제주류&와인박람회’가 오는 18일부터 20일까지 3일간 서울 삼성동 코엑스 3층 C홀에서 개최된다.
서울국제주류&와인박람회는 1992년 첫 개최 이후 매년 성장을 이어오고 있는 국내 최장수 주류 전문 전시회로 국내외 와인과 위스키, 전통주, 맥주 등 다양한 주종이 한자리에 모인다. 이번 전시회에는 총 360여 개 기업이 450개 부스 규모로 참가하며, 약 8,000여 개 브랜드가 출품했다.
올해는 스페인을 대표하는 프리미엄 와인인 ‘바스크 와인’과 카탈루냐 지역의 ‘D.O. Montsant(몬산트) 와인’이 국내 전시 최초로 참가해 업계의 관심을 모으고 있다.
바스크 와인은 이번 전시회를 통해 바스크 지방의 프리미엄 와인과 미식 문화를 국내 시장에 처음으로 소개한다. 차콜리(Txakoli)와 리오하 알라베사(Rioja Alavesa) 와인을 비롯해 바스크 시드라, 고품질 가다랑어 및 앤초비 가공품 등 유럽연합 인증 미식 제품도 함께 선보인다.
카탈루냐의 몬산트 와인 역시 한국 시장 개척을 위해 참가하며, 오는 19일 오후 3시 전시장 내 세미나실에서 ‘몬산트 와인 마스터 클래스’를 동시통역으로 진행한다.
최근 MZ세대를 중심으로 관심이 높아지고 있는 전통주도 대거 출품되며, 일본 국세청 지원의 ‘일본 국가관’도 다시 참가해 다양한 사케와 일본 주류를 선보일 예정이다.
주최 측은 전시회 기간 동안 한국주류수입협회의 주류 산업 관련 제도 설명회, 호텔앤레스토랑 매거진의 ‘F&B Value Up’ 세미나를 비롯한 다양한 세미나와 마스터 클래스를 운영해 주류 산업에 대한 전문 지식과 최신 트렌드를 공유한다. 또한 ‘코리안컵 칵테일대회(대학 리그·프로 리그)’, ‘코리아 홈브루잉 챔피언십’, ‘화요 칵테일 챔피언십’ 등 다양한 경연 프로그램도 함께 개최해 관람객들에게 풍성한 볼거리와 참여 기회를 제공할 예정이다.
서울국제주류&와인박람회 관계자는 “최근 주류 시장은 단순 소비를 넘어 취향과 경험을 중시하는 가치 소비 중심으로 변화하고 있다”며 “국내외 주류 산업의 최신 흐름을 소개하고 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있는 대표 전시회로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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