애플의 절치부심… 2년만에 말 통하는 ‘시리 AI’로 반격

맥락 읽고 예매-여행일정 척척
구글 제미나이와 AI 기술 협업
“챗GPT 등과의 경쟁서 뒤져” 지적도
애플이 8일(현지 시간) 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 연 연례 개발자회의 ‘WWDC 2026’에서 음성비서 시리를 전면 개편한 ‘시리 AI’를 공개했다. 2024년 개발 사실을 알린 뒤 기술적 한계로 출시가 무기한 연기됐던 인공지능(AI) 시리가 약 2년 만에 모습을 드러낸 것이다. 명령만 따르던 음성비서 시리가 구글의 ‘제미나이(Gemini)’를 만나 사람처럼 ‘말이 통하는’ 대화 상대로 거듭난 모습이다.
이번에 공개된 시리 AI는 대화를 통해 개인이 원하는 ‘맥락’을 이해한다. 인터넷에서 실시간 정보를 찾아 답하는가 하면, 이용자의 메일·메시지·일정을 종합해 콘서트 표를 예매하거나 여행 일정을 대신 짜준다. 카메라로 음식을 비추면 영양 정보를 알려주고, 화면 속 가방이 기내에 들고 탈 수 있는 크기인지까지 가늠한다. 여러 앱을 넘나들며 과제도 수행한다. 예를 들어 “지난주에 한강 공원에서 찍은 가족 사진을 골라줘”라고 하면 조건에 맞는 사진을 보여주고, “엄마에게 보내줘”라고 지시하면 메시지로 전송하는 식이다.
알람을 맞추거나 날씨를 알려주는 단답형 ‘음성 명령’에 그쳤던 기존 시리가, 대규모언어모델(LLM)을 기반으로 문맥을 이해하는 ‘생성형 AI 동반자’로 탈바꿈한 셈이다. 시리가 이만큼 똑똑해진 데는 구글의 생성형 AI 기술과의 협업이 한몫했다.
자체 기술을 고집해 온 애플이 외부와 손잡은 것은 절치부심 끝에 던진 승부수로 해석된다. 2024년 야심 차게 차세대 시리를 예고했던 애플은 기존 엔진에 생성형 AI를 얹는 과정에서 한계에 부딪혀 출시를 미뤘다.
마침내 새로운 시리를 선보였지만, 시장에서는 차세대 모델을 경쟁사 구글과 함께 개발한 것 자체가 챗GPT(오픈AI), 클로드(앤스로픽) 등과의 경쟁에서 그만큼 뒤처졌다는 방증이라는 지적도 나온다. 실제로 최근 1년간 구글 모회사 알파벳 주가가 약 120% 오르는 사이 애플은 50% 상승에 그쳤고, 발표 직후 주가도 오히려 약 2% 내렸다.
팀 쿡 CEO가 이번 WWDC를 마지막으로 퇴임을 예고한 가운데, 애플은 새로 공개한 AI를 앞세워 등 돌린 소비자의 마음을 되돌릴 수 있을지 주목된다.
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