트림 효율화로 실속 챙긴 ‘2027 아이오닉 5’ 출시… 전기차 대중화 속도

롱레인지 5개·스탠다드 1개 트림으로 재편
일부 트림 가격 최대 160만 원 인하
서울시 보조금 적용 시 롱레인지 모던 트림
4500만 원대 구매 가능해져
현대자동차가 트림 구조를 대폭 조정해 가격 접근성을 높인 연식변경 모델 ‘2027 아이오닉 5’를 9일 시장에 선보였다. 이번 연식변경의 핵심은 소비자의 선호도를 반영한 사양 최적화 방향성이다.
현대차는 이번 모델부터 배터리 용량이 큰 롱레인지 제품군을 E-Lite, 모던, 프리미엄, 인스퍼레이션, N 라인 등 5개 트림으로 세분화했다. 반면 기본형인 스탠다드 제품군은 E-Value+ 단일 트림으로 통합해 운영 효율성을 극대화했다.
품목 조정을 통한 가격 절감 노력이 두드러진다. 기존 익스클루시브를 대체하는 모던 트림은 일부 사양을 실용적으로 재구성하면서 판매가를 기존보다 160만 원 낮췄다. 프레스티지 포지션을 이어받은 프리미엄 트림 역시 90만 원 하향 조정됐다.
선호 사양을 집약한 최상위 트림인 인스퍼레이션도 전면에 내세웠다. 해당 트림에는 서라운드 뷰 모니터와 원격 스마트 주차 보조2 등이 포함된 파킹 어시스트 기능이 기본 탑재된다. 동승석 전동시트와 전 좌석 메모리 시스템 등 승차감을 높이는 컴포트 플러스 패키지도 기본 적용해 고급화를 꾀했다.
아울러 안전과 편의를 위한 기본 사양도 보강됐다. 전 트림에 테일게이트 비상램프를 도입했으며, 프리미엄 트림 이상부터는 100W 고출력 USB 충전 포트를 기본 장착했다.
세제 혜택을 반영한 이륜구동(2WD) 기준 출고가는 스탠다드 E-Value+가 4735만 원으로 책정됐다. 롱레인지 모델은 E-Lite 5064만 원, 모던 5825만 원, 프리미엄 5825만 원, 인스퍼레이션 6150만 원, N 라인 5945만 원이다. 정부와 지방자치단체의 전기차 보조금 지원을 적용하면, 서울시 기준으로 롱레인지 모던 트림은 4500만 원 대에 구매할 수 있을 것으로 전망된다.
현대차 관계자는 합리적인 트림 구성을 통해 가격 경쟁력을 다진 만큼 시장에서 긍정적인 반응을 얻을 것으로 기대한다고 전했다.