GS건설, 대동로보틱스와 건설현장용 AI 자율주행 로봇 개발

GS건설은 대동로보틱스와 건설현장 자재 운반과 반복 작업에 활용할 수 있는 인공지능(AI) 자율주행 로봇 개발에 나선다고 8일 밝혔다.
GS건설은 지난 5일 서울 서초동 GS건설 R&D센터에서 대동로보틱스와 ‘AI 필드로봇 활용 건설현장 자동화를 위한 연구개발 협력’ 업무협약을 체결했다고 전했다. 협약식에는 조성한 GS건설 미래기술원장과 강성철 대동로보틱스 대표이사 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 대동로보틱스가 보유한 AI 자율주행 로봇을 건설현장에서 실증하고, 현장 여건에 맞춘 로봇 모델을 공동 개발할 계획이다. AI가 실제 작업 공간에서 이동과 운반, 반복 작업을 수행하는 피지컬 AI 기술의 현장 적용 가능성도 확인한다는 설명이다.
우선 자재 운반과 반복 작업 등 인력 부담이 크거나 자동화 수요가 높은 작업을 중심으로 로봇 활용 방안을 검토한다. 현장 실증을 통해 주행 성능과 작업 안전성, 내구성 등을 단계적으로 점검할 방침이다.
GS건설은 건설현장 운영 경험과 실증 인프라를 제공하고, 대동로보틱스는 AI와 자율주행 기반 로봇 기술, 운영 경험을 지원한다고 밝혔다. 양사는 실증 과정에서 확보한 데이터를 토대로 건설현장에 필요한 로봇 기능과 운영 조건을 구체화할 예정이다.
건설현장은 공정에 따라 작업 공간이 수시로 바뀌고 자재와 근로자, 중장비가 동시에 움직이는 특성이 있다. 제조공장처럼 작업 환경이 고정된 공간보다 높은 수준의 안전성과 내구성, 장애물 대응 능력, 운영 편의성이 필요하다는 게 GS건설의 설명이다.
양사는 불규칙한 지면과 좁은 통로, 계속 달라지는 이동 경로 등 건설현장 특성을 반영한 전용 로봇 모델 개발도 추진할 계획이다.
조성한 GS건설 미래기술원장은 “건설산업의 디지털 전환과 자동화는 현장의 안전성과 생산성을 높이기 위해 필요한 과제”라며 “AI 자율주행 로봇의 현장 실증을 통해 도입 가능성을 확인하고 건설환경에 적합한 로봇 기술을 확보하겠다”고 말했다.
대동로보틱스는 2024년 설립된 로보틱스 전문기업이다. 농업용 운반 로봇을 출시했으며 농업에서 제조와 건설 분야로 로봇 적용 영역을 넓히고 있다고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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