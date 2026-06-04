작심스터디카페, 스타필드 빌리지 운정 입점… “직영 체제로 운영”

작심스터디카페가 스타필드 빌리지 운정 내 입점한다.
작심스터디카페는 신세계프라퍼티와 계약을 체결하고 경기 파주시에 위치한 복합상업시설 ‘스타필드 빌리지 운정’ 내 직영점을 오픈한다고 4일 밝혔다.
이번 신규 매장은 기존 학습 공간을 넘어 카페 라운지형 공간을 강화한 새로운 형태로 꾸며진다. 이용자들이 공부와 업무, 휴식을 한 공간에서 누릴 수 있는 체류형 공간을 조성한다는 방침이다. 특히 서비스 품질 관리와 시설 운영 노하우 반영을 위해 가맹이 아닌 직영 체제로 운영된다.
최근 대형 복합상업시설이 단순한 쇼핑·외식 공간을 넘어 일상생활 전반을 아우르는 라이프스타일 인프라로 진화하면서 시설 내 학습과 자기계발을 위한 공간 수요 역시 증가하는 추세다.
입점이 확정된 스타필드 빌리지 운정은 대규모 주거단지와 교육시설이 밀집해 교육 열기가 높은 운정신도시에 자리 잡고 있다. 학생과 수험생은 물론 직장인과 성인들의 자기계발 수요까지 폭넓게 흡수할 수 있는 핵심 입지로 평가받는다.
업계에서는 까다로운 입점 심사를 거쳐야 하는 대형 복합상업시설 진출을 브랜드 경쟁력의 핵심 지표로 보고 있다. 상업시설 측에서 입점 브랜드를 선정할 때 입지 적합성과 운영 안정성, 브랜드 신뢰도, 고객 집객력 등을 종합적으로 철저히 검토하기 때문이다.
한편 작심스터디카페는 현재 전국 700개 이상의 가맹점을 운영하고 있다. 최근에는 양재역점, 전주객사점, 신림서원역점 등 직영 및 가맹 매장 확대를 이어가고 있다. 회사 측은 이번 스타필드 빌리지 운정 입점을 교두보 삼아 브랜드 신뢰도와 고객 접점을 한층 더 넓혀갈 계획이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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