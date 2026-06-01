의식하진정법 치과 진료 확대…서울숙면치과 평택점 개원

경기 평택시에 숙면치과 네트워크의 12번째 지점인 서울숙면치과 평택점이 문을 열고 진료를 시작한다.
숙면치과 네트워크는 서울숙면치과 평택점이 개원한다고 1일 밝혔다. 평택점은 서울대 출신 의료진인 추윤식 대표원장이 진료를 맡으며, 임플란트와 보철치료, 사랑니 발치, 의식하진정법 기반 치과 진료 등을 운영한다.
추 대표원장은 서울대학교 치의학대학원에서 치의학 석사를 취득했으며, 서울대학교 치과병원 통합진료실과 분당서울대학교병원에서 근무했다. 또한 대한심미치과학회 인정의(Fellow)로 활동하고 있으며, 대한치과마취과학회와 대한치과보철학회, 대한구강악안면임플란트학회 등 관련 학회 정회원으로 활동하고 있다.
숙면치과 네트워크는 의식하진정법을 활용한 치과 진료 시스템을 중심으로 전국 단위 네트워크를 구축해 왔다. 이번 평택점 개원으로 전국 12개 지점을 운영하게 됐다.
의식하진정법은 환자의 의식을 유지한 상태에서 긴장을 완화해 치료를 진행하는 방식으로, 치과 치료에 대한 공포감이나 불안감이 큰 환자들에게 활용된다.
평택점은 장시간 치료가 필요한 임플란트 환자와 치과 치료에 대한 부담이 큰 환자를 위한 진료 환경 구축에 중점을 둘 계획이다.
숙면치과 네트워크는 최근 의식하진정법 기반 치과 치료 누적 6만 건을 기록했다고 밝히는 등 관련 진료 시스템의 표준화와 안전관리 체계 구축에도 힘쓰고 있다고 설명했다.
숙면치과 네트워크 관계자는 “의료진 교육과 표준화된 진료 프로토콜을 운영하고 있다”며며 “환자 중심의 치과 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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