비토즈-iM뱅크, ‘차세대 지역 거점형 디지털 금융 인프라 구축’ MOU 체결

스테이블코인 활용한 지역 경제 활성화 혁신 생태계 공동 연구
비토즈(BEATOZ)는 iM뱅크(아이엠뱅크, 은행장 강정훈)와 ‘차세대 지역 거점형 디지털 금융 인프라 구축 및 지역 경제 활성화’를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
엔터프라이즈 블록체인 기술과 지역 금융 네트워크 결합
자생적 경제 모델 실증을 위한 기술 검증(PoC)으로 협력 고도화
이번 협약은 블록체인 기술과 지역 금융 네트워크를 결합하여 혁신적인 디지털 금융 생태계를 조성하는 것을 골자로 하고 있다.
양 사는 이번 협약을 통해 △스테이블코인 발행 구조 설계 △수수료 절감 및 즉시 정산이 가능한 결제 네트워크 구축 △지자체 정책 자금의 투명한 집행을 위한 스마트 컨트랙트 도입 등을 공동 추진한다.
특히 이번 파트너십의 핵심인 ‘자생적 경제 생태계’ 구현을 위해 양사는 협약 직후 구체적인 기술 검증(PoC) 단계에 돌입한다.
iM뱅크 관계자는 “우리 회사의 경영비전인 ‘뉴 하이브리드 뱅크’를 실천하고자 노력하고 있다. 비토즈의 규제 친화적인 하이브리드 블록체인 기술력을 결합해 대구·경북에 국한되지 않고 전국 지자체로 확산 가능한 혁신적인 디지털 금융 서비스를 선보일 것”이라고 밝혔다.
이상국 비토즈 한국법인 대표는 “하나금융티아이, 전북은행에 이어 iM뱅크와 협력하게 된 것은 비토즈의 하이브리드 블록체인 인프라가 금융기관의 요구사항을 충족하고 있음을 의미한다”라며 “이번 협약이 국내 기관급 디지털 자산 밸류체인의 표준을 정립하고, 나아가 지역 경제의 디지털 전환을 이끄는 기폭제가 되기를 기대한다”고 강조했다.
한편, 양 사는 이번 업무협약을 기점으로 상호 기술 교류를 확대하고, 조만간 공개될 실증(PoC) 성과를 바탕으로 소상공인부터 대형 유통망까지 아우르는 ‘대구·경북 통합 결제 인프라’ 구축을 위한 행보를 본격화할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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