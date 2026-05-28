중개형 ISA 신규-복귀 고객에 상품권 지급

[Money&Life] 삼성증권
삼성증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 신규 및 기존 보유 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 파워-업! 이벤트’를 올해 7월 말까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 웰컴 이벤트, 리스타트 이벤트, 타사 이전 이벤트 총 세 가지로 진행된다.
웰컴 이벤트는 신규 고객 대상으로 기간 내 최초로 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객 또는 올해 4월 말 기준 중개형 ISA 잔고가 10만 원 미만인 고객이 7월 말까지 중개형 ISA 계좌에 순입금할 경우 입금 금액 구간에 따라 최대 상품권 3만 원을 달성 고객 전원에게 지급한다.
리스타트 이벤트는 중개형 ISA 계좌 복귀 고객을 대상으로 진행된다. 대상 고객이 이벤트 기간 중 중개형 ISA 계좌에 100만 원 이상 순입금할 경우 이 역시 입금 금액 구간에 따라 최대 상품권 3만 원을 달성 고객 전원에게 지급한다.
마지막으로 ‘타사 이전 이벤트’는 타 금융사에 보유 중인 ISA 자산을 삼성증권으로 이전하는 고객을 대상으로 진행된다. 이전 금액에 따라 최대 60만 원 상당의 상품권 혜택을 받을 수 있다.
삼성증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP) 내 부가서비스를 통해 중개형 ISA 투자 편의성과 접근성을 높이고 있다. ‘절세 계산기’ 기능을 통해 일반 계좌 대비 세제 혜택을 수치로 보여주고 ‘고수 PICK’을 통해 실제 고객 투자 데이터를 기반으로 수익률이 높은 투자자들의 포트폴리오 종목을 제시해 의사결정을 지원하고 있다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
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