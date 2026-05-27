액슬레이터, 코드어시스턴트 기반 AX 플랫폼 ‘AXL-AEP’ 런칭데이 내일((28일) 개최
동아경제
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AI·AX 전문 스타트업 액슬레이터(AXLRator, 대표 이강진)가 내일(28일) 코드어시스턴트 기반 엔터프라이즈 AX 플랫폼 ‘AXL-AEP(Agentic Engineering Platform)’를 공개하는 런칭데이 행사를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 ‘One Platform, 8 Solutions : AXL-AEP가 제안하는 차세대 AI 통합 워크플로’를 주제로 초청 인원 100명 규모의 비공개 행사로 진행된다. 행사에서는 CEO 키노트와 플랫폼 라이브 시연, 질의응답 세션 등이 진행될 예정이다.
액슬레이터에 따르면 AXL-AEP는 금융·공공·대기업 등 망 분리 및 폐쇄망 환경에서 활용할 수 있도록 설계된 엔터프라이즈 AX 플랫폼이다. 외부망 기반 생성형 AI 서비스 활용이 제한적인 환경에서도 내부 데이터 유출 없이 LLM 기반 워크플로를 운영할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
플랫폼은 코드어시스턴트(Code Assistant)를 중심으로 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포, 운영, 문서화 등 소프트웨어 개발 전주기(SDLC)를 지원하는 구조로 구성됐다.
액슬레이터는 이를 위해 ‘1+8+1’ 구조를 적용했다고 설명했다. 하나의 통합 플랫폼 위에 업무 영역별 8개 솔루션과 공통 기반 계층을 결합한 형태다. 플랫폼에 포함된 솔루션은 ▲AXL-Lens ▲AXL-DocGen ▲AXL-Code ▲AXL-Ops ▲AXL-Inspect ▲AXL-Shift ▲AXL-Q ▲AXL-TaskManagement 등이다. 이 가운데 AXL-Code가 코드어시스턴트 역할을 담당하며, 각 솔루션은 개발 워크플로 내에서 연동되도록 설계됐다.
회사 측은 금융·제조·서비스 산업별 도메인 온톨로지 적용, SI(System Integration) 방법론, 레거시 시스템 연계 등을 플랫폼 주요 요소로 제시했다. 또한 기존 시스템을 유지하면서 AI 기반 개발 및 운영 환경으로 전환할 수 있도록 지원한다고 설명했다.
AXL-AEP는 특히 금융권, 공공기관, 대규모 엔터프라이즈 기업 등 보안 요구 수준이 높은 조직의 내부 개발·운영 환경을 주요 적용 대상으로 하고 있다.
이강진 대표는 “외부망 기반 LLM 활용이 어려운 폐쇄망 환경에서도 생성형 AI 기반 개발 워크플로를 운영할 수 있도록 플랫폼을 설계했다”며 “기업의 보안 요건과 업무 환경에 맞는 형태로 AI를 적용하는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.
이성욱 부대표(CTO)는 “코드어시스턴트를 중심으로 요구사항 정의부터 운영 단계까지 연결되는 개발 워크플로를 구현했다”며 “행사 현장에서 실제 동작 과정을 라이브로 공개할 예정”이라고 밝혔다.
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