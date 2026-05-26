아시아물리올림피아드, 韓대표단 金 8개 포함 10명전원 메달 ‘역대 최고’

2026년 제26회 아시아물리올림피아드(APhO)에서 한국 대표단이 금메달 8개를 포함해 참가자 10명 전원이 메달을 따며 역대 최고 성적을 냈다.
과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 17~25일까지 부산에서 열린 이번 대회에서 한국 대표단 10명이 금메달 8개, 은메달 1개, 동메달 1개를 받았다고 26일 밝혔다.
이번 대회에는 27개국 208명 학생이 참가했다. 한국대표단에서는 김무연(서울과학고 3), 박준현(서울과학고 3), 손채민(서울과학고 1), 오주하(서울과학고 3), 이권헌(서울과학고 3), 이승준(서울과학고 3), 정민권(서울과학고 3), 한준우(서울과학고 2) 학생이 금메달을, 이동건(신성고 3) 학생이 은메달, 송민규(현암고 3) 학생이 동메달을 획득했다.
현장에선 이론 시험과 실험 시험이 각각 5시간씩 진행됐다. 한국대표단을 이끈 신용일 한국물리학회 한국물리올림피아드 위원장은 “바쁜 학업 중에도 꾸준히 노력해 국위를 선양한 학생들이 자랑스럽다”며 “물리에 대한 꿈과 재능을 마음껏 펼쳐 나가기를 바란다”고 말했다.
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