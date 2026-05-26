롯데 “스페인서 국내 중소기업 수출 엑스포”

뷰티-식품-패션 등 50개사 참가
롯데그룹이 스페인 마드리드에서 수출상담회를 열고 국내 중소기업의 유럽 시장 진출 지원에 나선다.
유럽 바이어 200명과 상담 지원
롯데는 27일(현지 시간)부터 29일까지 스페인 마드리드에서 ‘2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포’를 개최한다고 25일 밝혔다. 행사에는 뷰티·식품·패션·라이프스타일 분야의 국내 중소기업 50개사가 참가한다. 참가 기업들은 스페인과 영국, 독일 등 유럽 지역 바이어 200여 명과 일대일 수출 상담을 하고 제품 현지화 컨설팅을 받을 예정이다.
롯데는 행사장을 ‘서울 미용실’ 콘셉트로 꾸민다. 스페인에서 경험하는 K뷰티 팝업스토어 형태로 현장에는 에스테틱존과 스타일링존, 세러피존 등의 체험 공간도 마련된다. 행사 기간 한류 아티스트 팬미팅과 K팝 커버댄스 등 프로그램도 진행된다.
2016년 시작된 브랜드 엑스포는 중소기업의 해외 판로와 수출 확대를 지원하는 롯데의 상생 프로그램이다. 지난해까지 약 1500개 중소기업이 참여했으며 누적 수출 상담 실적은 1만1000여 건, 규모는 약 12억 달러(약 1조8000억 원)에 이른다.
김다연 기자 damong@donga.com
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