파크골프채도 프리미엄 시대… 타구감-밸런스까지 따진다

[DA스페셜] 웅비파크골프채
오방콜 목재-방수 기술까지 적용
특허 등록 방수기술로 내구성 업
‘시타 체험-100% 환불’ 프로모션
파크골프 시장이 빠르게 성장하면서 용품 시장도 변화를 거듭하고 있다. 입문형과 저가 경쟁 중심에서 소재와 기술력, 타구감, 내구성 등을 세부적으로 비교하는 구매가 늘고 있다. 동호인 저변 확대는 물론 전국 단위 대회도 증가하면서 기능성과 품질 완성도를 강조한 프리미엄 제품군이 늘어나는 추세다. 목재 종류와 헤드 설계, 무게 배분, 반발력, 방수 기술 등을 차별화 요소로 내세우는 흐름도 뚜렷해지고 있다.
거목인터내셔널(회장 정병하)이 선보인 ‘웅비파크골프채’ 역시 이러한 시장 변화 속에서 기능성과 내구성에 초점을 맞춘 제품으로 주목받고 있다. 오방콜 목재와 방수 관련 특허 기술 등을 적용한 점이 특징이다. 소재 차별화와 특허 기술을 앞세운 품질 경쟁력과 함께 시타 행사와 100% 환불 정책, 풀세트 프로모션 등을 확대하며 소비자 접점도 넓혀가고 있다.
“오래 사용해도 안정적인 클럽 만들고 싶었다”
정병하 회장은 1980년대 초부터 골프용품 업계에 몸담아온 인물이다. 오랜 기간 클럽 개발과 유통 분야 경험을 쌓아왔으며 파크골프 시장 성장에 맞춰 관련 제품 연구에 집중하고 있다.
정 회장은 파크골프 시장 변화를 “장비에 대한 이해와 관심이 높아지는 단계”라고 보고 있다. 자신에게 맞는 타구감과 방향성, 무게 균형 등을 고려해 클럽을 선택하는 소비자가 늘고 있다는 설명이다.
그는 “파크골프 인구가 늘면서 장비를 바라보는 시각도 달라지고 있다”며 “헤드 소재나 밸런스, 손에 전달되는 감각까지 세밀하게 비교하는 소비자가 많아졌다”고 분석했다.
파크골프채는 대부분 야외 환경에서 사용된다. 잔디 습기와 기온 변화, 장시간 사용 환경 등에 반복적으로 노출되는 만큼 내구성이 중요한 요소로 꼽힌다. 특히 목재 헤드 제품은 습기와 변형 문제에 대한 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
정 회장은 이러한 점에 주목해 방수·방습 기술 개발에 집중해 왔고 특허 기술을 적용한 제품을 출시했다. 그는 “파크골프채는 처음 사용할 때 느낌도 중요하지만 시간이 지나도 성능 변화가 크지 않아야 한다”며 “실제 사용 환경에서 얼마나 안정감을 유지할 수 있는지를 가장 중요하게 생각하고 있다”고 전했다.
오방콜 목재 적용… 소재 경쟁력 강화
웅비파크골프채의 특징 가운데 하나는 오방콜 목재 적용이다. 오방콜은 밀도가 높고 조직이 단단한 목재로 알려져 있으며 기타와 바이올린 등 고가의 악기 제작에도 사용되는 소재다.
웅비 제품은 개발 과정에서 오방콜 목재의 건조 상태와 조직 균형, 헤드 무게 배분 등을 세밀하게 조정해 적용했다. 반복 테스트를 통해 방향성과 타구감 안정성도 높였다.
정 회장은 오방콜 목재 특유의 조직감이 타격 시 안정적인 감각을 구현하는 데 도움이 된다고 설명한다. 여기에 헤드 중심 설계와 무게 균형 조정을 통해 사용 피로도를 줄였다고 강조한다.
특허 등록한 방수 기술도 강점으로 꼽힌다. 제품 홍보에서도 ‘방수가 안 되면 불량’이라는 문구와 함께 방수 성능을 주요 특징으로 소개하고 있다. 습기와 온도 변화 영향을 줄여 목재 변형 가능성을 최소화하는 데 초점을 맞췄다는 것이다.
제품군은 동판과 티타늄 소재 기반 모델 등으로 구성돼 있다. 안정적인 방향성과 컨트롤 성능에 중점을 뒀고 반발력과 타구음 등을 고려해 설계한 것이 특징이다.
체험 마케팅·프로모션 확대… 소비자 접점 넓혀
파크골프 용품 시장 경쟁이 치열해지면서 체험 중심 마케팅도 활발해지고 있다. 직접 시타 후 제품을 선택하려는 소비자가 늘면서 현장 체험 행사 중요성도 커지는 분위기다. 단순 광고보다 실제 사용 경험과 성능 체험을 중시하는 소비 흐름이 강해지고 있다는 분석도 나온다.
웅비파크골프채 역시 시타 행사와 프로모션 확대에 나서고 있다. 클럽과 가방, 파우치, 공 등을 함께 제공하는 풀세트 구성 판매를 진행하고 있으며 할인 프로모션도 운영 중이다. 사용 편의성과 구매 접근성을 함께 높이기 위한 마케팅 전략이다.
특히 ‘2주 사용 후 만족하지 않으면 100% 환불’ 정책을 내세우며 제품 성능에 대한 자신감을 강조하고 있다. 소비자가 직접 사용한 뒤 제품을 판단할 수 있게 하겠다는 취지다. 업계에서는 이러한 방식이 판매 중심 마케팅보다 제품 신뢰도를 높이는 전략으로 이어질 수 있다는 평가도 나온다.
품질·신뢰 경쟁으로 재편되는 파크골프 용품 시장
정 회장은 웅비 제품의 온라인 판매 확대에도 힘을 쏟고 있다. 자체 홈페이지와 온라인 플랫폼 등을 통해 제품 판매를 진행하고 있으며 소비자 접근 채널도 넓혀가고 있다. 구매 이후 사용자 반응과 피드백을 제품 개선 과정에 반영하는 작업도 병행하고 있다.
파크골프 용품 시장은 기술력과 품질 안정성, 사후 관리, 브랜드 신뢰도 등을 중심으로 경쟁 구도가 재편되는 흐름이다. 동호인들의 장비 이해도가 높아지면서 소재와 설계 방식, 내구성 등을 꼼꼼히 비교하는 소비자도 늘고 있다.
정 회장은 “파크골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 스포츠인 만큼 장시간 사용해도 부담이 적고 안정감 있는 제품이 중요하다”며 “과장된 기능 경쟁보다 기본 성능과 품질 완성도를 높이는 방향으로 제품 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.
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