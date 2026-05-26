‘냉감 캡슐’ 크기 업… 시원서커-오싹으로 무더위 잡는다

[DA스페셜] K2
티셔츠 한 장에 공기층 천만 개… ‘시원서커’ 라인업 2가지로 구성
‘MAX PCM’ 냉감 프린트 기술 적용… 오싹 시리즈, 3배 시원하고 더 쾌적
한낮 기온이 30도를 넘어가는 등 갑작스런 더위가 찾아오면서 여름 냉감 의류 시장이 뜨거워지고 있다. 특히 길어진 여름에 대비해 냉감 기능성은 물론 일상에서도 부담 없이 입을 수 있는 세련된 디자인의 냉감 웨어가 주목받고 있다.
이제 냉감 의류는 출퇴근용 데일리 웨어부터 등산, 트레킹, 여행 등 활용 범위가 넓어지며 여름철 필수템으로 자리 잡았다. 아웃도어 브랜드 K2는 일상에서 가볍고 시원하게 착용할 수 있는 냉감 라인 ‘시원서커’와 강력한 냉감 성능을 앞세운 퍼포먼스 냉감 라인 ‘오싹’ 시리즈를 선보이며 여름 냉감 시장 공략에 나섰다.
몸에 붙지 않아 시원한 ‘시원서커’
K2 시원서커는 섬유 자체에 촘촘한 주름으로 원단이 피부에 닿는 표면적을 줄여 청량감이 뛰어난 냉감 시어서커 소재를 적용했다. 특히 섬유 조직 사이에 1000만 개 이상의 미세한 공기층(마이크로 에어 갭)으로 통기성을 높여 여름철 땀과 열을 빠르게 배출해 시원하고 쾌적하다. 또 신축성이 뛰어나고 구김 걱정이 없어 활동하기에도 편하다.
시원서커 시리즈는 이탈리아 기능성 원단 브랜드 카르비코의 냉감 나일론 소재를 적용해 시원한 터치감과 뛰어난 신축성을 갖춘 ‘아이스 와플’ 라인과 냉감 효과가 뛰어난 ‘드라이 아이스’ 2가지 라인으로 구성됐다.
대표 제품인 ‘시원서커 아이스와플 폴로’는 스트레치성이 뛰어나며 착용감이 부드러운 폴로 티셔츠로 시어서커 조직 특유의 청량감으로 냉감 효과가 뛰어나다. 남성용은 스카이블루, 스틸 블루, 멜란지 다크 네이비, 오트밀 그레이, 아이스핑크, 블랙 6가지 색상이며 여성용은 애시 로즈, 스카이블루, 핑크, 블랙 4가지 색상으로 출시됐다. 가격은 각 12만 원.
시원서커 아이스 와플 폴로 티셔츠는 지난해 첫 출시 후 95% 이상의 판매율로 완판에 가까운 판매를 보이며 좋은 반응을 얻었다.
이번 시즌에는 K2와 카르비코가 공동 개발한 스트라이프 패턴 소재를 적용한 ‘시원서커 아이스 와플 마리나’도 새롭게 출시돼 시어서커의 청량한 터치감을 살리면서 차별화된 외관을 구현했다.
3배 시원하고 오래 쾌적한 ‘오싹(OSSAK)’
K2 오싹 시리즈는 한여름 무더위 속에서도 쾌적하고 시원한 착용감을 제공하는 기능성 냉감 의류 라인이다. 빠르게 건조되는 속건성 소재와 몸에 닿는 순간 시원함을 느낄 수 있는 냉감 하이게이지 소재를 구조적으로 믹스해 땀과 열기를 빠르게 배출하는 동시에 냉감 효과를 제공하는 이중 쿨링 효과를 강화했다.
특히 이번 시리즈에는 냉감 효과를 오래 유지하는 ‘MAX PCM’ 냉감 프린트 기술이 적용됐다. PCM(상변환물질)은 체온이 올라가면 열을 흡수해 피부 온도를 낮춰주는 냉감 물질이다. K2는 기존 대비 냉감 캡슐 사이즈를 120%로 키운 MAX PCM 공법을 적용해 냉감 효과를 더욱 강화했다.
대표 제품인 ‘오싹 GALAXY 패턴 그래픽 반팔 집업 티셔츠’는 여름철 아웃도어 활동과 일상에서 모두 활용하기 좋은 반팔 집업 스타일이다. 몸판과 소매에는 메시 소재와 그래픽 패턴 프린트를 적용해 통기성을 높였으며 등판에는 냉감 하이게이지 소재와 PCM 프린트를 적용했다. 피부에 닿는 순간 느껴지는 접촉 냉감은 물론 체온이 올라가는 상황에서도 열을 흡수해 더욱 강력하고 지속적인 냉감 효과를 제공한다.
패턴 그래픽이 시선을 분산시켜 체형 노출을 자연스럽게 보완해준다. 스틸 블루, 아이스 블루, 쿨그레이 3가지 색상으로 출시되며 가격은 9만9000원이다.
이 밖에도 이번 오싹 시리즈는 티셔츠, 팬츠, 장갑 등 여름철 아웃도어 활동과 일상에서 활용하기 좋은 다양한 냉감 제품군으로 구성됐다.
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