소스코 ‘서울소스 1991’, 아마존 이어 월마트까지 입점…글로벌 유통 확대 가속화

㈜소스코는 자사의 퓨전 고추장 소스 브랜드 ‘서울소스 1991’가 미국 아마존에 이어 월마트 마켓플레이스에 입점을 완료하며 글로벌 온라인 유통 채널 확대를 본격화했다고 19일 밝혔다.
소스코는 이를 통해 미국 현지 소비자 접점을 확대하고 글로벌 K-푸드 시장 내 브랜드 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다. 소스코는 아마존, 월마트 마켓플레이스, 자사몰 직접 판매(D2C) 체계를 동시에 운영하며 현지 공급 안정성과 물류 대응력을 강화하고 있다. 또 현지 벤더 및 유통사 대상 기업간거래(B2B) 공급 체계도 함께 구축해 미국 시장 내 유통 확대 기반을 넓혀가고 있다.
소스코는 현지 재고 운영 기반의 풀필먼트(Fulfillment; 물류 전 과정 일괄처리) 체계를 구축하며 글로벌 유통 효율 고도화에 집중하고 있다고 설명했다. 향후에는 미국 내 유통 확대에 따라 중부 및 동부 권역 물류센터 활용도 단계적으로 확대할 계획이다.
소스코는 최근 글로벌 시장에서 K-푸드와 한국식 매운맛(Korean Flavor)에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있는 만큼, 단순 제품 수출이 아닌 브랜드·콘텐츠·유통·물류를 통합적으로 운영하는 글로벌 브랜드 전략에 집중하고 있다고 밝혔다.
소스코 관계자는 “K-푸드 시장은 이제 단순 제품 판매를 넘어 글로벌 유통 및 공급망 경쟁력이 중요해지고 있다”며 “미국 현지 물류 기반 운영 체계를 바탕으로 글로벌 온라인 플랫폼, 리테일, 현지 유통 채널 확대를 지속 추진하며 글로벌 K-소스 브랜드로 성장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
한편, ‘서울소스 1991’은 기존 전통 고추장의 사용 진입장벽을 낮추고 글로벌 소비자들이 보다 쉽고 다양하게 활용할 수 있도록 개발된 퓨전 고추장 소스 브랜드로, 오리지널·트러플·까르보·마라 등 다양한 라인업을 운영하고 있다.
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