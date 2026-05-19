나우이엘, 개그맨 김용명 브랜드 모델 발탁… 숏폼 영상 통해 산업용제습기 마케팅 본격화

대용량 제습기 전문 제조 기업 ㈜나우이엘(NAWOOEL)은 개그맨 김용명을 자사의 브랜드 모델로 발탁하고, 대용량 제습기의 대중화를 위해 숏폼 영상 광고를 중심으로 한 마케팅 활동을 펼치고 있다고 19일 밝혔다.
이번 광고 영상은 대용량 제습기가 가진 다소 딱딱하고 전문적인 이미지를 벗어나, 실제 제품이 필요한 고객들이 보다 친근하게 브랜드를 접할 수 있도록 기획됐다. 이에따라 김용명의 대표적인 유행 밈으로 알려진 ‘파워냉방’ 콘셉트를 바탕으로 대용량 제습기의 성능을 쉽고 유쾌하게 전달하고 있다. 해당 광고 영상은 나우이엘 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
나우이엘 관계자는 “전 세대를 아우르는 친근한 이미지의 김용명 씨와 함께 하게 되어 기대가 크다”면서 “나우이엘 제품의 우수한 성능과 브랜드 가치를 알기 쉽고 유쾌하게 전달해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 대용량 제습기의 강력한 성능을 추구하는 브랜드 메시지를 담은 다양한 영상 콘텐츠를 선보일 예정이다“고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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