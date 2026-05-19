정용진, 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란 관련 대국민 사과… “그룹 대표해 사죄”

정용진 신세계그룹 회장은 스타벅스코리아의 5·18민주화운동 기념일 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”며 19일 사과했다.
정 회장은 이날 사과문을 내고 “제 46주년 5.18민주화운동 기념일이었던 어제 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 이같이 밝혔다.
이어 “이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라고 했다.
정 회장은 “이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다”며 “어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”고 했다. 그러면서 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 했다.
정 회장은 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검해 재발을 방지하겠다고 약속했다. 그는 “사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다”며 “전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화하겠다”고 말했다. 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 정 회장을 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다고도 했다.
앞서 스타벅스코리아는 전날 자사 애플리케이션(앱) 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 ‘탱크 데이’라는 표현을 사용했다. 이를 두고 온라인상에서는 5·18 광주민주화운동을 폄훼했다는 비판이 일었다. 계엄군 탱크의 광주 진입이 연상된다는 것이다. ‘책상에 탁’이란 문구를 두고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상한다는 비판도 나왔다.
논란이 확산되자 스타벅스는 행사를 중단했다. 이어 손정현 대표이사 명의로 된 사과문을 내고 “내부에서 철저하게 검수되지 못해 5·18민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다”고 밝혔다. 이후 정 회장은 손 이사를 경질하고 책임자 및 관계자에게 중징계를 내릴 것을 지시했다.
이재명 대통령은 전날 X(엑스)에 “역사적인 광주 5·18민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주 시민들의 피 어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트”라며 “무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 말했다. 그러면서 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”며 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 비판했다.
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