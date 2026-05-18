씨젠의료재단, 장세진 신임 대표병리원장 취임식 개최

질병검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 서울 동대문구 씨젠메디칼타워 18층 씨젠아트홀에서 장세진 신임 대표병리원장의 취임식을 개최했다고 18일 밝혔다.
취임식에는 씨젠의료재단의 천종기 이사장, 한규섭 대표의료원장, 전문의 및 임직원들이 참석했다.
장세진 신임 대표병리원장은 한양대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사를 취득한 병리과 전문의다. 한양대병원 교수, 서울아산병원 병리과 교수, 보건의료기술정책심의위원회 기획전문위원, 미래창조과학부 포스트게놈 다부처유전체사업 기술자문위원, 대한병리학회 이사장, 한국유전자검사평가원 이사장 등을 역임했다. 그동안 병리진단, 유전체 의학, 보건의료 정책 분야 전반에 대한 경험을 쌓아왔다.
장세진 신임 대표병리원장은 “최근 병리 진단 분야가 전통적인 조직·세포 진단을 넘어 유전체·분자 진단, 이미지 기반 AI 진단으로 빠르게 변화하는 과정 속에서 가장 중요한 것은 정확하고 신뢰도 높은 검사 역량”이라고 강조했다. 그는 이어 “AI 기반 진단 시스템을 고도화해 신뢰할 수 있는 검사 결과를 제공하고, 씨젠의료재단 병리 분야가 국제적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
천종기 씨젠의료재단 이사장은 “장세진 신임 대표병리원장이 정밀의료, 병리학 발전 등을 선도해 온 풍부한 경험을 바탕으로 병리 분야 경쟁력 강화, 검사 품질 고도화, 연구 역량 확대 등을 이끌 것으로 기대한다”고 말했다.
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