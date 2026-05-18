경제6단체 “삼전 노조 파업 철회해야…긴급조정권 필요”

한국경영자총협회, 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 18일 공동성명을 내고 삼성전자 노조를 향해 21일 예고된 파업 계획을 철회할 것을 촉구했다. 이들은 파업이 현실화될 경우 정부가 즉각 긴급조정권을 발동할 것도 요구했다.
경제 6단체는 “정부와 중앙노동위원회의 노력에도 불구하고 노조가 기존 입장만을 고수하며 파업을 예고하고 있는 것에 대해 경제계는 깊은 우려를 표한다”며 “노조가 예고한 18일간의 총파업은 우리 경제의 근간을 흔들고 미래 성장동력을 훼손하는 결과로 이어질 것”이라고 밝혔다.
이들은 “즉각적인 긴급조정권 발동이 필요하다”고 강조했다. 경제 6단체는 정부에 “파업 발생 이전부터 삼성전자 피해가 현실화되고 있다”며 “파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민 경제 및 산업 생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 입는 것을 막아야 한다”고 했다.
경제 6단체는 “반도체는 한국 핵심 산업 중 하나로 전 세계적인 인공지능(AI) 반도체 수요 폭발 등 역사적 기회를 맞고 있다”며 “이러한 결정적 시기에 감행되는 대규모 파업은 생산 차질로 인한 글로벌 신뢰 훼손, 고객사 이탈, 국가 신용도 하락 등 단순 노사 갈등을 넘어 국가적 기회 손실로 이어질 우려가 크다”고 지적했다.
이어 “파업으로 인한 피해는 삼성뿐만 아니라 수천 개의 중소·중견 협력업체와 종사자들, 반도체 소재·부품·장비 산업 전체가 맞을 수 있다”며 “이들 협력사는 연쇄적인 조업 중단과 고용 불안에 직면할 것”이라고 했다. 노조의 “영업이익 15%(약 45조 원)를 성과급으로 달라”는 요구에 대해서도 “기업의 지속가능한 투자 여력과 미래 경쟁력을 심각하게 훼손할 수 있다”고 했다.
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