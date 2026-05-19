윙스풋, 캘빈클라인 풋웨어 국내 유통 라인업에 추가 …“신발사업 확장할 것”

윙스풋은 최근 캘빈클라인(Calvin Klein) 풋웨어 제품을 국내 유통 라인업에 추가하고 라이프스타일 슈즈 카테고리 경쟁력 강화에 나섰다고 19일 밝혔다.
캘빈클라인은 미니멀한 디자인과 현대적인 감성을 기반으로 글로벌 시장에서 꾸준한 인지도를 확보하고 있는 브랜드로, 스니커즈와 캐주얼 슈즈를 중심으로 폭넓은 소비층을 확보하고 있다. 윙스풋은 해당 브랜드 입점을 통해 기능성 러닝화부터 패션 슈즈까지 아우르는 상품 구성을 강화하게 됐다.
최근 러닝 및 애슬레저 트렌드 확산과 함께 일상에서도 착용 가능한 라이프스타일 풋웨어 수요가 증가하는 가운데, 윙스풋은 글로벌 브랜드와 자사 브랜드를 결합한 멀티 브랜드 전략을 통해 시장 대응력을 높인다는 계획이다.
윙스풋 임신영대표는 “글로벌 패션 브랜드 입점은 신발 사업 포트폴리오 확장의 일환”이라며 “퍼포먼스 중심의 스포츠 슈즈뿐 아니라 패션성과 실용성을 갖춘 라이프스타일 풋웨어까지 영역을 넓혀 고객 선택 폭을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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