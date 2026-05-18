다이소 ‘100원짜리 생리대’ 출시…깨끗한나라와 협업

생활용품점 다이소를 운영하는 아성다이소가 개당 100원짜리 생리대를 선보인다.
아성다이소는 깨끗한나라와 협업해 ‘퓨어 깨끗한 생리대(10매)’를 1000원에 출시했다고 18일 밝혔다. 퓨어 깨끗한 생리대는 샘 걱정을 줄이는 흡수 구조를 적용하고 천연 유래 펄프 흡수체를 사용, 사용 시 편안할 수 있도록 개발한 점이 특징이다.
제품은 약사법상 의약외품 기준을 준수해 생산한다. 포름알데하이드·유해원소·프탈레이트계 가소제 등 위생용품 기준 및 규격 시험을 완료했다. 과불화화합물(PFAS), 휘발성유기화합물(VOCs) 등에 대한 정기 안전성 검사도 진행하고 있다. 모든 제품은 깨끗한나라 청주공장에서 생산해 품질 관리 신뢰도를 높였다.
아성다이소는 균일가, 천원정신의 철학을 반영해 이번 생리대를 기획했다고 설명했다. 다이소는 20년 넘게 균일가 정책을 유지하며 소비자가 복잡한 가격 비교 없이 상품을 구매할 수 있도록 운영하고 있다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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