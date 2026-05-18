“대화로 쇼핑 즐긴다”… 롯데홈쇼핑, 챗GPT 기반 ‘AI쇼핑’ 선봬

생성형 AI 플랫폼 ‘ChatGPT(이하 챗GPT)’에서 롯데홈쇼핑 서비스를 손쉽게 이용할 수 있다.
롯데홈쇼핑이 생성형 AI 플랫폼 ‘ChatGPT(이하 챗GPT)’에서 서비스를 이용할 수 있는 전용앱을 선보인다고 18일 밝혔다.
해당 서비스는 별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 챗GPT 내에서 대화만으로 롯데홈쇼핑의 방송 및 상품 검색부터 비교, 혜택 확인, 구매까지 가능한 ‘원스톱 AI 쇼핑’ 기능을 구현한 것이 특징이다. 챗GPT 메뉴 탭에서 ‘앱’을 선택한 뒤 검색창에 ‘롯데홈쇼핑’을 입력하고 ‘채팅 시작’을 클릭하면 이용이 가능하다.
편성표, 인기 프로그램 방송 일정, 카테고리별 방송 및 상품 정보를 조회할 수 있으며, 추천 상품은 구매 링크로 바로 연결된다. 예컨대 ‘오늘 방송 프로그램 알려줘’, ‘주방용품 방송 언제 해?’ 등 일상적인 대화만으로 원하는 방송과 상품 정보를 쉽게 확인할 수 있다. 특히 롯데홈쇼핑의 실제 쇼핑 데이터와 연동해 고객 맞춤형 상품 및 방송 정보를 제공한다.
한편 롯데그룹은 최근 생성형 AI 활용을 본격화, 식품·멤버십·커머스 서비스에 챗GPT 연동을 넓히고 있다. 지난달에도 롯데웰푸드가 챗GPT와 자사몰을 연동한 전용 앱을 선보인 바 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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