코스피 한때 7200 무너져…매도 사이드카 발동

코스피가 18일 2거래일 연속 급락세를 보이고 있다. 장 초반 5% 가까이 급락하면서 유가증권시장에 사이드카가 발동됐다.
코스피는 전 거래일보다 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29에 개장한 뒤 낙폭을 빠르게 키웠다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 19분 유가증권시장에 사이드카가 발동됐다. 사이드카가 발동된 것은 코스피가 전장 대비 349.66포인트(4.67%) 내린 7143.52를 기록하면서다.
사이드카는 프로그램 매매 호가 효력을 5분간 정지시키는 시장 안정화 장치다. 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
코스피 매도 사이드카는 지난 15일에 이어 2거래일 연속 발동됐다. 올해 코스피 시장에 발동된 사이드카로는 17번째이며 매도 사이드카로는 9번째다.
코스피는 한때 7200선이 무너졌다가 오전 9시 30분 기준 반등해 7330선에 거래되고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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