구윤철 “18일부터 2차 고유가 피해지원금 지급…민생 어려움 최소화”

중동 전쟁 장기화에 따른 민생 부담을 완화하기 위해 정부가 18일부터 2차 고유가 피해지원금 지급에 나선다. 요소비료 공급·판매를 제한하고 아스팔트와 레미콘 혼화제 등 건설자재는 필수 현장 중심으로 우선 공급하는 등 공급망 관리도 강화하기로 했다. 이에 더해 다음 달 말 발표할 하반기(7~12월) 경제성장전략을 통해 경제 안보 강화와 에너지 대전환, 구조개혁 방안을 제시할 방침이다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 15일 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 중동전쟁 관련 대응 상황과 ‘2026년 하반기 경제성장 전략’ 추진 방향 등을 논의했다.
구 부총리는 “중동전쟁 충격 속에서도 수출·경상수지·주가지수가 역대 최고치를 경신하며 위기에 강한 저력을 보여주고 있다”면서도 “전쟁 장기화로 물가·고용 등 실물·민생경제와 산업 영향도 가시화되고 있다”고 말했다. 이어 “정부는 대내외 여건 변화를 면밀히 살피면서 중동발 충격에 따른 민생의 어려움을 최소화하겠다”고 덧붙였다.
정부는 민생 안정 대응에 집중하기로 했다. 구 부총리는 “18일부터 2차 고유가 피해지원금이 차질 없이 지급될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다. 수입 닭고기와 돼지고기에 할당관세를 적용하고, 돼지고기 도매시장에 공급 물량을 확대해 물가 부담 완화에 나선다.
이날 회의에서는 주사기·주사침, 농업용 비료, 아스팔트, 레미콘 혼화제 등 국민 생활과 산업현장 필수 품목의 수급 동향도 집중적으로 점검됐다. 정부는 가격이 높게 유지되는 품목에 대해서는 사재기 등 시장 교란 행위를 지속 관리하고, 요소 비료는 전년 판매량 범위 내에서 공급·판매를 제한하기로 했다. 아스팔트와 레미콘 혼화제는 건설업계와 협력해 필수 현장 중심으로 우선 공급할 계획이다.
정부는 중동 전쟁 장기화와 통상 불확실성 확대라는 악재를 극복하고, 한국 경제를 한 단계 도약시키겠다는 목표로 6월 말 발표될 하반기 경제 성장전략의 방향도 제시했다. 경제 안보 강화와 에너지 대전환을 위한 전략을 준비하는 동시에 잠재성장률 반등과 양극화 해소 달성을 위한 과제를 마련하겠다는 방침이다.
구 부총리는 “지금 세계 경제는 새로운 패러다임이 시작되는 시점”이라며 “변화 속의 기회를 선점하고, 구조개혁을 통해 경제를 한 단계 더 도약시킬 수 있도록 총력을 다할 것”이라고 강조했다.
댓글 0