“적자 사업 안 한다”…건설사 ‘옥석 가리기’에 신규 수주 반토막

한 대형 건설사 관계자는 “미래의 공사비 인상을 적극적으로 반영하지 않은 수주는 리스크로 작용한다”며 “매출이 줄더라도 영업이익과 현금흐름을 안정적으로 유지하기 위한 수주 전략을 펼치고 있다”고 설명했다.
해외사업도 보수 기조…“리스크 큰 사업 안 한다”
특히 리스크 높은 해외 사업 수주는 보수적으로 검토하고 있다. 대표적으로 GS건설의 올해 1분기 신규 수주 중 해외 비중은 고작 6.8%에 불과하다. 전년 동기 13.2% 대비 절반에 그쳤다. 해외 사업은 공사비를 제때 받지 못하는 리스크에 항상 노출돼 있어서다. 과거 건설업계 어닝쇼크의 주요 원인 역시 해외 사업이었다.
건설사 실적도 매출 성장보단 수익성에 초점이 맞춰지고 있다. GS건설의 1분기 매출은 2조 4005억 원으로 1년 전과 비교해 21.6% 줄었지만, 영업이익은 735억 원으로 4.4% 증가했다. IPARK현대산업개발(294870)도 영업이익을 확대했다. 1분기 영업이익은 801억 원으로 전년 대비 48.4% 증가했다. 영업이익률은 11.9%로 약 5년 만에 두 자릿수를 회복했다.
또 다른 대형 건설사 관계자는 “계약 이후 공사비 인상 요구를 쉽게 받아들이는 발주처는 없다”며 “수도권 정비사업 수주도 이전보다 금융 조달 구조와 공사비 반영 조건을 까다롭게 검토하고 있다”고 말했다.
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