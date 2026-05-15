정부, 올해 미래-자율주행차 육성에 8조 투입

자동차 산업 생태계 전환 지원
정부가 올해 8조 원을 투입해 미래차·자율주행차 산업을 육성한다. 향후 5년간 15조 원을 모빌리티 분야에 투자한다.
5년간 모빌리티에 15조 투자
금융위원회와 산업통상부는 14일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 민간 합동 미래차 전환 간담회와 미래차 부품산업 협의체 출범식을 열었다. 국내 자동차 산업의 생태계 전환을 촉진하는 종합 지원 체계를 만들고 정책 과제를 발굴하고자 마련된 자리다.
금융위는 자동차 산업이 자율주행차, 전기차 등 미래차 중심으로 전환되는 과정에서 설비 및 연구개발에 투자할 자금 여력이 없는 중소·중견 부품기업들의 부담이 커지고 있다고 진단했다. 이에 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 모빌리티 분야에 15조 원 규모의 자금을 공급하겠다고 밝혔다.
올해는 자동차 부품업계 체질 개선에 9조7000억 원을, 미래차·자율주행차 산업 육성에 8조3000억 원 등 18조 원의 정책금융을 공급할 예정이다. 새로 출범한 협의체는 금융, 연구개발, 수출 등 다양한 분야에 걸쳐 부품업계의 애로사항을 지원할 계획이다.
이날 한국자동차연구원이 발표한 2025년 자동차 부품산업 실태조사 결과에 따르면 국내 자동차 부품산업 사업체 2만1000개 중 미래차 전용 부품업체는 578개사뿐이었다. 사업전환·다각화를 추진하거나 계획 중인 업체는 전체의 6.1%에 그치는 것으로 나타났다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
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