밀집, ‘맵달 김밥’ 평택 험프리 등 미군부대 납품 시작 …특수채널 유통 박차

밀집의 ‘맵달김밥’이 미군부대 납품을 시작으로 특수채널 유통에 박차를 가한다.
케이스타일 푸드테크 벤처 ㈜밀집(공동대표 황인범·김동경)은 자사의 냉동김밥 브랜드 ‘맵달김밥’이 평택 험프리, 오산, 대구, 동두천 등 국내 주요 미군 기지를 대상으로 납품을 시작했다고 14일 밝혔다. 이번 납품은 밀집이 추진해 온 특수채널 유통 전략의 첫 번째 성과다.
미군부대는 밀집이 특수채널로 주목한 공간이다. 다양한 국적의 장병들이 생활하는 미군부대는 그 자체로 글로벌 소비 집단이며, K-팝, K-드라마를 통해 K-컬쳐를 먼저 접한 이들 사이에서 K-푸드는 이미 낯설지 않은 선택지가 됐다. 특히, 맵달김밥의 300g 규격은 서구권 식사량 기준에도 부합해 실질적인 한 끼 식사로 소비될 수 있는 조건을 갖췄다는 평가다.
조리 환경 측면에서도 미군부대는 맵달김밥의 특수 설계가 빛을 발하는 공간이다. 밀집은 전자레인지는 물론 오븐 환경에서도 형태와 식감이 유지될 수 있도록 포장 구조를 새롭게 개발했다. 조리 인력이나 환경에 따라 결과가 달라지지 않도록, 어디서나 일정한 품질의 식사가 완성되는 구조를 만드는 데 공을 들였다는 설명이다.
밀집 황인범 대표는 “미군부대는 글로벌 소비자에게 맵달김밥이 진짜 한 끼 식사로 통할 수 있는지를 확인하는 첫 번째 현장”이라며 “이번 납품을 기점으로 기내식 등 특수채널 전반으로 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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