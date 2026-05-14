삼표그룹, 임원 리더십 포럼 개최… “AI 혁신으로 제조업 경쟁력 강화”

삼표그룹이 인공지능(AI)을 중심으로 한 제조업 혁신 대응에 속도를 내고 있다. 글로벌 경영 환경 변화가 빨라지는 가운데 임원진 대상 학습 체계를 강화하며 제조업 패러다임 전환 대응에 나선 모습이다.
삼표그룹은 지난 11일 서울 광화문 센터포인트에서 그룹 및 계열사 임원진 70여 명을 대상으로 ‘2026 임원 리더십 포럼’을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 포럼은 급변하는 산업 환경 속에서 경영진의 대응 역량을 강화하고 학습 중심 조직 문화를 구축하기 위해 마련됐다. 삼표그룹은 AI 기술 확산과 제조업 환경 변화가 본격화되면서 경영진 차원의 선제적 이해와 전략 수립이 중요해지고 있다고 보고 있다.
올해 첫 포럼 강연은 ‘AI는 삼표에 무엇을 이야기하는가? 제조업의 리더가 지금 해야 하는 것’을 주제로 진행됐다. 강연은 김덕진 IT커뮤니케이션연구소 소장이 맡아 국내외 제조업 분야 AI 활용 사례와 산업 변화 흐름 등을 소개했다.
강연에서는 단순 기술 동향을 넘어 삼표그룹 사업 구조와 제조 현장에 적용 가능한 실질적 AI 활용 방안이 중점적으로 다뤄졌다. 생산성 향상과 의사결정 효율화, 제조 경쟁력 강화 방안 등도 주요 내용으로 제시됐다.
삼표그룹은 이번 포럼이 경영진이 AI 기술 흐름을 이해하고 향후 사업 방향성을 점검하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다고 설명했다.
지난 2024년부터 운영 중인 ‘삼표그룹 임원 리더십 포럼’은 연 4회 정례 프로그램으로 진행되고 있다. 그룹은 국내외 경제 환경과 사업 구조 변화 등을 반영해 매년 주요 경영 이슈를 중심으로 주제를 선정하고 있다.
올해는 ‘AI 적용에 따른 기업 간 격차’를 시작으로 조직 실행력 강화와 협업 문화 구축, 미래 성장 전략 등과 관련한 주제들이 순차적으로 다뤄질 예정이다.
삼표그룹 관계자는 “이번 리더십 포럼은 경영진이 혁신 기술과 산업 이슈를 선제적으로 학습하고 통찰력을 확보하기 위한 자리”라며 “앞으로도 산업 패러다임 변화를 새로운 성장 기회로 삼아 각 사업 현장에 최적화된 전략 수립과 실행에 집중할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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