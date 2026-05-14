왕숙 아테라, 다산신도시와 생활 인프라 공유 …“입주 초기 불편 걱정마세요”

  • 동아경제

글자크기 설정

왕숙 아테라 조감도
왕숙 아테라 조감도
초기 신도시 입주민들이 가장 우려하는 부분은 생활 인프라 공백이다. 대규모 택지지구는 시간이 지날수록 주거 환경이 개선되는 장점이 있지만, 입주 초기에는 상업시설과 학교, 교통망 등 생활편의시설이 완전히 갖춰지지 않아 일정 기간 불편을 감수해야 하는 경우가 많다.

남양주 왕숙2지구 A-1블록에 들어서는 왕숙 아테라는 이러한 신도시 입주 초기의 불편함을 줄일 수 있는 단지로 꼽힌다. 단지가 들어서는 A-1블록은 지구 내 중심상업지구의 다양한 상업·편의시설을 이용하기 용이한 위치다.

이미 생활 인프라가 갖춰진 다산신도시가 근접해 있다는 점도 특징이다. 다산신도시 일대에는 다산역을 중심으로 형성된 생활밀착 상권과 현대프리미엄아울렛, 이마트 등 대형 쇼핑시설이 자리하고 있다. 정약용도서관, 다산중앙공원, 일패근린공원 등 문화·여가 시설도 풍부하다. 향후 왕숙2-다산 연결도로(예정)가 개통하면 두 지구 간 접근성은 더욱 높아질 것으로 보인다.

교통 여건을 살펴보면 단지 반경 1km 이내에 946역(가칭, 예정)이 신설될 예정이다. 이곳에는 강동하남남양주선(9호선 연장) 예정 노선과 경의중앙선 역사 신설이 계획돼 있다. 왕숙1지구에 계획된 GTX-B 노선(예정)도 강동하남남양주선 예정 노선을 통해 한 정거장 이동으로 이용 가능해 향후 서울 도심 접근성이 개선될 전망이다.

또 기존 구리역(경의중앙선, 8호선), 도농역(경의중앙선) 등을 이용할 수 있으며 수도권제1순환도로, 북부간선도로, 서울-양양고속도로, 세종-포천고속도로(안성-포천) 등 주요 도로망이 연결돼 있다. 강변북로, 동부간선도로, 올림픽대로를 통한 서울 주요 거점 진입도 가능하다.

교육 및 주거환경도 조성될 예정이다. 단지 앞 도보 거리에 유치원과 초·중학교 부지가 계획돼 있으며, 왕숙2지구 근린공원 내 미래형 교육공간인 WE 드림파크(계획)도 인접해 있다.

왕숙 아테라는 지하 2층~지상 29층, 7개 동, 전용면적 59·74·84㎡ 총 812가구 규모로 조성된다.

분양 관계자는 “왕숙 아테라가 왕숙2지구의 첫 본청약 단지로서 중심상권과 학교 부지, 예정 교통망을 가까이 둔 입지적 요건을 갖추고 있다”며 “다산신도시의 생활 인프라를 공유할 수 있어 입주와 동시에 완성도 높은 생활권을 누릴 수 있을 것으로 보인다”고 전했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스