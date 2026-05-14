이마트 영업익 14년만에 최대… 정용진 ‘패러다임 전환’ 통했다

이마트가 수익성 개선에 성공하며 14년 만에 1분기(1∼3월) 기준 최대 영업이익을 냈다. 이마트 측은 오프라인 경쟁력 강화와 공간 혁신 등 정용진 신세계 회장이 강조해 온 ‘패러다임 시프트’가 성과를 내면서 실적 개선으로 이어졌다고 보고 있다.
이마트는 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 1783억 원으로 1년 전 같은 기간보다 11.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다. 이번 1분기 영업이익은 2012년(1905억 원) 이후 14년 만에 최대다. 다만 매출은 7조1234억 원으로 전년 동기 대비 1.3% 감소했다.
가격·상품·공간 혁신을 중심으로 한 ‘고객 중심’ 전략이 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이끌었다는 것이 이마트 측의 설명이다. 스타필드 마켓으로 재단장한 일산점, 동탄점, 경산점의 매출 증가가 호실적을 이끌었다. 일산점 매출은 지난해 같은 기간보다 75.1% 증가했고, 방문 고객 수는 104.3% 급증했다. 동탄점과 경산점 매출도 각각 12.1%, 18.5% 성장했다. 체험형 콘텐츠가 늘어나면서 3개 점포에서 3시간 이상 머문 장기 체류 고객 비중이 87.1% 증가했다.
창고형 할인마트인 트레이더스는 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다. 1분기 총매출은 1조601억 원으로 전년 대비 9.7% 증가했고, 영업이익은 12.4% 늘어난 478억 원이었다. 고물가 시대를 맞아 대용량·가성비를 찾는 소비자가 늘어나면서 매출이 늘었다. 이마트는 “정 회장이 1분기에만 네 곳 이상의 현장을 직접 방문해 실행력을 독려한 것도 체질 변화의 속도를 높였다”며 “기존 사업의 성장세를 바탕으로 인공지능(AI) 데이터센터 건립 등 미래 신사업에도 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.
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