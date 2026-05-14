[프리미엄뷰]하루 종일 머물러도 신나는 ‘신세계 프리미엄 아울렛’

신세계사이먼, ‘원데이 쇼핑 트립’ 강화
비어 페스타-반려견 멍치킨-캐릭터 팝업 등
쇼핑-미식-체험 오감으로 즐기는 축제의 장
신세계사이먼(대표 김영섭)이 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 가정의 달 5월을 맞아 남녀노소 만족할 만한 다채로운 야외 콘텐츠로 쇼핑 나들이를 나선 고객을 반긴다. 점별로 야외 공간을 활용한 대규모 축제부터 캐릭터 팝업까지 ‘머무르며 즐기는 하루’를 선사한다.
먼저 파주 프리미엄 아울렛 센트럴스퀘어 일대에서 25일까지 야외형 쇼핑센터의 강점과 계절감을 살린 대규모 축제 ‘비어 페스타(Beer Festa)’가 열린다. 지난겨울 ‘프로즌 빌리지’를 통해 이색적인 야외 콘텐츠를 선보였던 장소가 봄 시즌을 맞아 보다 생동감 넘치는 축제 공간으로 탈바꿈했다. 신세계사이먼은 넓은 야외 공간이 갖는 강점을 적극 활용해 쇼핑과 미식을 함께 즐길 수 있는 체류형 축제 콘텐츠를 기획하고 고객 경험 확장에 나섰다.
이번 행사에서는 특별히 신세계사이먼이 수제 맥주 브랜드 플레이그라운드브루어리와 협업한 한정판 맥주 ‘비울렛(Beerlet)’을 만나볼 수 있다. 비어(Beer)와 아울렛(Outlet)을 결합한 이름으로, 일상 속 스트레스를 비우고 축제를 즐기자는 의미를 담았다. 이와 함께 하이트진로 테라 부스에서는 생맥주, 테라 제로와 함께 다양한 이벤트를 즐길 수 있고, 하림펫푸드에서는 반려견을 위한 멕시칸 양념 멍치킨과 멍맥주를 제공한다.
축제의 즐거움을 더하는 푸드 팝업존도 만나볼 수 있다. 온정돈까스, 입이 즐거운 만두, 카츄마마에서 매운 음식 마니아층을 겨냥한 음식을 소개하고, 푸드트럭에서는 벤앤제리스, 닭강정, 마라맛 곤약젤리 등 누구나 즐길 수 있는 간편식까지 즐길 수 있다. 또한 17일까지는 ‘와인앤모어’가, 22일부터 25일까지는 ‘무빙브루어리’가 주류 대축제 팝업을 차례로 열고 다양한 라인업을 선보인다.
여주와 부산 프리미엄 아울렛은 캐릭터 콘텐츠를 앞세워 가족 단위 고객을 반긴다. 지식재산권(IP) 전문 플랫폼 ‘플레이인더박스’와 팝업을 열고 글로벌 캐릭터 IP를 활용한 포토존, 쇼핑을 동시에 즐길 수 있도록 했다. 여주 프리미엄 아울렛 WEST 명품광장에는 올해 탄생 100주년을 맞은 ‘곰돌이 푸’를 테마로 한 초대형 벌룬 포토존이 조성됐다. 인근의 팝업스토어에서는 곰돌이 푸 신상품을 비롯해 포켓몬스터 피규어 등 다양한 인기 캐릭터 상품을 한자리에서 만나볼 수 있으며, 키링 1+1 행사와 할인 프로모션도 진행된다. 부산 프리미엄 아울렛 NORTH 중앙광장에서는 ‘루루더피기’ 포토존을 만나볼 수 있다.
인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업한 ‘레전드 티니핑’ 팝업도 이어진다. 이달 17일까지 시흥 프리미엄 아울렛에서 운영되며, 22일부터 다음 달 14일까지는 여주 프리미엄 아울렛에서 이어서 진행된다. 다이아나핑, 하츄핑 포토존부터 싱얼롱 공연, 팝업스토어, 포토타임 이벤트까지 다채로운 체험형 콘텐츠를 마련했다.
여주 프리미엄 아울렛에서는 이와 함께 오픈 19주년 기념 쇼핑 축제도 17일까지 개최된다. 행사 기간 다양한 입점 브랜드에서 제공하는 할인 혜택은 물론이고 여주지역 쌀을 소개하는 ‘쌀롱 드 여주’ 팝업, 자동차 전시 팝업 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.
신세계사이먼은 이처럼 점포별 특성과 계절감을 반영한 차별화된 콘텐츠를 통해 쇼핑과 함께 즐길 수 있는 다양한 고객 경험을 선사하고 있다. 쇼핑과 미식, 체험과 휴식을 자연스럽게 연계해 ‘원데이 쇼핑 트립’ 명소로서의 아울렛 경험을 한층 강화해 나간다는 전략이다.
신세계사이먼 관계자는 “야외 활동이 늘어나는 계절을 맞아 각 점포의 특성에 맞는 야외 콘텐츠를 준비했다”며 “풍성한 혜택과 행사는 6월에도 계속 이어질 예정이니 신세계사이먼 프리미엄 아울렛에서 다채로운 즐거움을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.
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