구윤철 “올 성장률, 연초 예상한 2.0%보다 높을 것”

내달 성장률 수정 전망치 발표 예정
“PBR 기준으로 보면 증시 과열 아냐
부동산 과세 강화여부, 의견 수렴중”
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(사진)은 올해 한국 경제성장률이 기존에 예상한 2.0%보다 더 높을 것으로 전망했다. 역대 최고치 기록을 세우고 있는 코스피에 대해선 단기 과열이 아니라고 평가했다.
구 부총리는 11일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “올해 1분기(1∼3월) 국내총생산(GDP)이 (전기 대비) 1.7% 성장하면서 주요 투자은행(IB) 대부분이 한국의 성장 전망을 상향 조정하고 있다”며 “금년 경제성장률은 2%를 상회할 것”이라고 말했다. 이어 “2%를 얼마나 상회할 것인지가 관건”이라며 “반도체 호황 정도, 중동 전쟁 영향 등을 봐야 구체적으로 나올 것 같다”고 덧붙였다. 정부는 올 6월 하반기(7∼12월) 경제성장전략에서 수정 전망치를 발표할 방침이다.
8,000을 눈앞에 둔 코스피에 대해 구 부총리는 “주가순자산비율(PBR) 기준으로 보면 아직도 한국 주식시장이 선진국에 비해 낮은 수준”이라고 말했다. 증시 단기 과열 우려에 대해서도 “삼성전자(57조 원)와 SK하이닉스(38조 원)의 1분기 영업이익을 보면 실체라고(실체가 있다고) 본다”며 선을 그었다.
비거주 1주택자와 고가 주택 보유자의 세금이 강화될지를 묻자 구 부총리는 “여러 의견을 충분하게 듣는 것이 우선”이라고 말했다. 그는 “부동산 수요 관리는 실거주 무주택자가 주택을 취득하는 데 초점을 맞추고 있다”고 설명했다.
이날 구 부총리는 넥슨 지주사인 NXC에서 상속세로 받은 주식 중 1조227억 원어치를 NXC에 다시 팔기로 했다고 밝혔다. 정부는 김정주 넥슨 창업자 별세 이후 2023년 유족이 물납한 약 4조7000억 원 규모 주식을 수차례 매각하려 했으나 실패했다. 이번 매각으로 정부의 NXC 지분은 30.6%에서 25.7%로 줄어든다.
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