코스피 불장에 빚투 급증…‘마통’ 하루 평균 2400억씩 불어나

5대 은행 마통 잔액 3년3개월 만에 최대치
이달 들어 3영업일 만에 7000억 넘게 불어
“시장 흔들리면 대출이자까지 손실 커져”
서울 동대문구에 사는 김정수 씨(42)는 최근에 만든 마이너스통장에서 1000만 원을 증권사 계좌로 보낸 뒤 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 샀다. 회사 동기 20여 명이 있는 온라인 대화방에서 ‘주식으로 돈 벌었다’라는 이야기가 끊이지 않았기 때문. 김 씨는 “재테크를 안 하고 있으니 상대적인 박탈감이 커져 마이너스통장 자금으로 주식을 샀다”며 “손실이 날까 두려워 사고팔고를 반복하고 있다”고 말했다.
주요 시중은행의 마이너스통장 잔액이 3년 3개월 만에 최대치로 집계됐다. 이달 들어서는 하루 평균 2400억 원 가까이 불어나 급전 마련 수요가 두드러진 것으로 보인다. 반도체 호황에 힘입어 코스피 상승세가 멈추지 않자 포모(FOMO·소외 공포) 심리가 퍼지며 이른바 ‘빚투’(빚내서 투자)에 나선 투자자들이 늘어난 결과로 풀이된다.
10일 금융권에 따르면 7일 기준 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 은행의 개인 마이너스통장 사용 잔액은 40조5029억 원으로 지난달 말(39조7877억 원)보다 7152억 원 늘었다. 전체 잔액이 2023년 1월 말 이후 약 3년 3개월 만에 최대치로 불었다.
마이너스통장은 은행 고객이 필요할 때 정해진 금액 내에서 수시로 돈을 쓰고 갚는 신용대출이다. 신청 절차가 간편하고 쓴 금액, 기간만큼만 이자를 부담하는 방식이라 직장인들의 대표적인 급전 마련 창구로 꼽힌다.
은행들은 이달 들어 영업일 기준으로 3일(4, 6, 7일) 만에 7000억 원이 넘는 마이너스통장이 쓰였다는 데 주목한다. 3일간의 증가 폭을 과거 월간 증가 폭과 비교하면 2023년 10월 말 이후 약 2년 5개월 만에 가장 크다. 하루 평균 2384억 원가량이 빠져나간 셈이다.
은행권에선 이달 첫 3영업일 간의 사용액이 증가 폭이 이례적으로 크다는 평가가 나온다. 다만 직장인들이 월급을 받으면 마이너스 통장 대출부터 갚는 경향이 있기 때문에 월급 지급 시기가 지난 이달 말 대출 잔액이 줄어들 가능성이 있다.
코스피가 처음으로 7,000선을 넘어선 이후 개인들의 포모 심리가 커졌고 이로 인해 빚투에 뛰어든 이들이 늘어난 결과로 풀이된다. 코스피는 종가 기준 지난달 30일 6,598.87에서 이달 7일 7,490.05로 3영업일 간 13.5% 뛰었다. 이어 8일에는 전날보다 0.11% 오른 7,498.00으로 거래를 마치며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 김유미 키움증권 연구원은 “은행 자금이 저축성 예금에서 수시입출식 예금으로 이동하고, 머니마켓펀드(MMF), 종합자산관리계좌(CMA) 등 단기 대기성 자금으로의 쏠림도 심화되는 추세”라며 “국내 금융시장에서 자금 흐름의 구조적인 변화가 뚜렷하게 나타나고 있다”고 평가했다.
전문가들은 주가가 하락할 때 피해가 커질 수 있는 만큼 무리한 빚투는 지양해야 한다고 강조했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “반도체 호황에 힘입어 증시 상승세가 이어질 수도 있지만, 변동성도 크다 보니 작은 충격에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다”며 “상승세가 꺾일 경우 대출로 인해 손실 폭이 커질 수 있어 주의해야 한다”고 조언했다.
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