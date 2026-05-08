우주에서 살피는 농촌의 안전… 농림위성 기반 ‘스마트 관리’ 본격화

차세대 중형위성 영상 활용한
한국농어촌공사(사장 김인중)와 농촌진흥청(청장 이승돈)이 지난 7일 농촌진흥청 농업위성센터에서 농업 위성 정보의 효율적 활용을 위한 전략적 제휴를 맺었다.
농업 생산 기반 설비 정밀 감시 체계 구축
기후 위기 대응력 강화 및 가뭄·홍수 등
농업 재해 선제적 예방 주력
양 기관 보유 데이터 융합
농업용수 운영의 디지털 전환 가속화
전문성과 분석 기술의 결합 통한
데이터 기반 과학적 행정 실현
최근 기후 변동성이 확대됨에 따라 가뭄과 홍수 등 자연재해의 발생 빈도가 잦아지고 있어, 식량 안보와 직결된 농업 기반 시설의 안정적인 운영이 그 어느 때보다 중요해진 시점이다. 이에 두 기관은 올해 하반기 궤도 진입을 앞둔 국내 최초의 농림위성(차세대 중형위성 4호)을 실무에 도입해 농촌 인프라 관리의 지능화를 도모하기로 했다.
이번 협력의 핵심은 위성이 촬영한 고해상도 영상을 농업 생산 설비 유지 보수에 적극적으로 이식하는 데 있다. 구체적인 협약 항목으로는 위성 자료를 활용한 기반 시설 관리 지원, 각 기관이 축적한 농업 데이터의 통합 분석 및 공유, 공통 관심 사안에 대한 기술 교류 등이 포함됐다.
농어촌공사는 향후 농촌진흥청으로부터 수령하는 위성 화상과 판독 정보를 바탕으로 저수지 및 배수장 등 주요 시설물의 관리 체계를 한층 정교하게 다듬을 계획이다. 특히 농진청의 작물·지형 감시 정보와 공사가 보유한 수자원 관리 노하우를 연계해 용수 공급의 효율성을 극대화한다는 구상이다.
이승헌 한국농어촌공사 농어촌연구원장은 기상 재해가 일상적인 위협이 된 현재, 농림위성은 시설 관리의 사각지대를 해소할 핵심 장비가 될 것이라고 평가했다. 아울러 공사의 수자원 전문 지식과 농진청의 영상 처리 기술을 결합해 통계와 수치에 근거한 입체적인 방재 시스템을 확립하겠다고 강조했다.
정부와 유관 기관은 이번 공조가 농업 현장의 디지털 혁신을 앞당기는 계기가 될 것으로 내다보고 있다. 위성 기술이 농업 기반 시설 관리에 본격적으로 접무되면서 보다 정확한 예측과 신속한 대응이 가능한 스마트 농촌 구현에 속도가 붙을 전망이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0