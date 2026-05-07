우리은행도 금요일 1시간 조기퇴근

기업銀-국민銀-농협 이어 도입
국내 은행들이 잇따라 ‘금요일 1시간 조기퇴근제’를 도입하고 있는 가운데, 우리은행도 이달부터 제도를 도입하기로 했다.
6일 금융권에 따르면 우리은행은 이달 8일부터 매주 금요일 1시간 조기퇴근을 시행하기로 했다. 앞서 지난해 10월 전국금융산업노동조합(금융노조)과 사측인 금융산업사용자협의회가 합의한 사항이다. 통상 은행 영업점은 오후 4시에 문을 닫고 직원들은 업무를 정리한 뒤 오후 6시에 퇴근했는데, 이를 금요일에 한해 오후 5시로 앞당기고 있다.
우리은행은 지난달 1일부터 근무 시간을 오전 8시 40분∼오후 5시 40분으로 조정했다. 이번 제도 시행으로 금요일에는 오후 4시 40분이 퇴근 권고 시간이 된다.
금융권에서는 근무 시간을 줄여가는 추세다. IBK기업은행이 올해 1월부터, KB국민은행과 NH농협은행이 3월부터 토요일 단축 근무를 시작했다.
금융노조는 금요일에 오전만 일하고 퇴근하는 ‘주 4.5일제’ 도입을 올해 중 추진한다는 계획이다. 금융노조는 지난달 ‘급여 삭감 없는 주 4.5일제 도입’ 등 요구안이 담긴 ‘2026년 산별중앙교섭 요구안’을 사측에 전달했다. 일각에서는 주 4.5일제가 현실화되면 은행 고객 불편이 클 것이라는 우려가 있다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
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