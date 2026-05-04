현대렌탈케어, 렌탈 사업 ‘현대큐밍’ 종합가전 브랜드 육성 전략 가속화

현대렌탈케어가 현대큐밍(Quming) 브랜드를 종합가전 영역으로 확대한다.
4일 현대렌탈케어에 따르면 현대큐밍은 올해 1월부터 신제품 6종을 순차 출시하고 있다. 에어컨(6평·10평), 세탁기(8kg·12kg), 김치냉장고(168L), 플랫 전자레인지(23L) 등이다.
이번 신제품은 생활 밀착형 제품군 중심으로 1~2인 가구와 실수요층을 겨냥했다. 기존 정수기와 공기청정기 등 생활가전 렌탈 시장에서 축적한 상품 기획 및 고객 관리 경험을 바탕으로 브랜드를 보다 넓은 가전 영역으로 확장한 셈이다.
현대렌탈케어는 큐에이드와의 협업을 바탕으로 상품 기획부터 공급, 유통, 사후 관리에 이르는 전 과정을 연결하는 체계를 구축해 브랜드 영역 확장에 기여하고 있다. 현대렌탈케어는 브랜드 운영과 렌탈 사업 노하우를, 큐에이드는 가전 유통과 서비스 역량을 각각 맡는다.
협업 성과는 운영 효율과 서비스 품질에서 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 기대된다. 현대렌탈케어의 고객 관리 노하우에 더해 큐에이드의 전국 80여 개 직영 서비스 네트워크로 제품 개발부터 운영 전 과정에서 케어 서비스를 제공할 수 있기 때문이다.
향후 현대렌탈케어는 현대큐밍 적용 제품군을 주방가전, 생활가전, 냉난방가전, 케어가전 전반으로 늘려갈 계획이다. 아울러 렌탈과 일반 판매를 결합한 복합 비즈니스 모델을 통해 새로운 고객층도 확보해 나간다는 방침이다.
현대렌탈케어 관계자는 “양사의 협업은 브랜드 확대와 서비스 체계 고도화를 동시에 추진하는 방향으로 진행되고 있다”며 “기존 렌탈 사업의 강점을 흔들림 없이 이어가면서, 현대큐밍을 고객 일상 전반을 아우르는 종합가전 브랜드로 육성해 나가겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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