4월 수출, 859억달러로 48% 증가…반도체 수출 173.5%↑

올 4월 수출이 지난해 같은 달과 비교해 48.0% 증가하며 사상 처음 2개월 연속 800억 달러를 넘겼다.
산업통상부는 ‘4월 수출입 동향’을 1일 발표했다. 이에 따르면 4월 수출은 지난해 같은 달보다 48.0% 증가한 858억9000만 달러(약 126조8595억 원)로 나타났다. 3월에 이어 2개월 연속으로 800억 달러를 넘긴 것이다.
반도체가 수출을 견인했다. 4월 반도체 수출은 173.5% 증가한 319억 달러(약 47조1163억 원)로 파악됐다. 3월에 이어 2개월 연속 300억 달러 이상을 기록한 것이다. 4월 반도체 수출은 3월에 이어 역대 2위에 해당하는 실적이다.
지난달 수입은 16.7% 늘어난 621억1000만 달러(약 91조7364억 원)로 파악됐다.
이에 따라 우리나라 무역수지는 237억7000만 달러(35조1080억원) 흑자로 나타났다. 무역수지도 사상 첫 2개월 연속 200억 달러를 넘겼다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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