전시산업 공대위, 김원이 의원 면담…코엑스 전시장 폐쇄 계획 재검토 요청

“5월 내 대안 마련 필요…공사 연기 또는 대체 전시장 확보 요구”
전시산업정상화 공동대책위원회(위원장 강주용, 이하 공대위)가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 더불어민주당 간사 김원이 의원을 만나 코엑스 전시장 폐쇄 계획과 관련 국회의 적극적인 중재를 요청했다.
공대위는 지난 29일 국회에서 김원이 의원과 면담을 갖고, 코엑스 리모델링에 따른 주요 전시장 폐쇄 계획에 대해 재검토가 필요하다는 입장을 전달하며 국회의 중재를 요구했다고 밝혔다.
강주용 위원장은 “무역협회 계획대로 2027년 7월부터 약 1년 6개월간 전시장이 폐쇄될 경우 수출 중소기업의 피해가 예상된다”며 “수출 손실 규모는 약 4조 3000억 원에 이를 것으로 추산된다”고 밝혔다. 이어 “이는 정부가 MICE 산업 진흥을 주요 정책으로 추진하는 방향과 배치된다”고 지적했다.
강 위원장은 “무역협회와 코엑스가 해당 계획을 사전에 업계와 충분히 협의하지 않은 채 올해 1월 일방적으로 통보했다”며 “업계가 대응 방안을 마련할 시간 부족으로 피해가 확대되고 있다”고 설명했다.
공대위는 앞서 코엑스 전시장 A·C홀 등 핵심 시설의 일괄 폐쇄 방침과 관련해 △일산 킨텍스 제3전시장 완공 시점인 2028년 말까지 공사 연기 △올림픽공원 등 제3의 대체 전시장 확보 등을 요구했으나, 현재까지 구체적인 답변은 없는 상태라고 밝혔다.
강 위원장은 면담에서 “코엑스 전시장이 장기간 운영을 중단할 경우 국제 전시행사가 싱가포르, 상하이, 도쿄, 두바이 등 경쟁 도시로 이전될 가능성이 높다”며 “이탈한 행사를 다시 유치하는 데 상당한 시간이 소요될 수 있다”고 말했다. 이어 “대안 없는 전시장 폐쇄 공사는 재검토가 필요하다”고 강조했다.
이에 대해 김원이 의원은 “코엑스 전시장 폐쇄로 인한 산업 전반의 피해 가능성에 대해 인지하고 있다”며 “관련 대안 마련을 위해 간담회를 지속적으로 개최하고 정부가 현장의 의견을 충분히 반영하도록 하겠다”고 밝혔다. 또한 “해당 사안은 국회 내부에서도 논의가 진행 중이며 당 차원의 검토 대상이 될 수 있다”고 언급했다.
공대위는 앞서 국회의원 대상 호소문을 통해 산업통상자원부가 대안 마련에 소극적으로 대응하고 있다고 지적하며, 국회 차원의 적극적인 중재를 요청한 바 있다. 공대위는 향후 산업부와 무역협회의 대응을 지켜보며 관련 사안에 대한 대응을 이어갈 계획이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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