마코빌-손오공, 전략적 MOU 체결… “캐릭터 IP 기반 사업 키운다”

콘텐츠 IP 스타트업 마코빌이 완구업체 손오공과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
양사는 전날 서울 강남구 손오공 본사에서 협약식을 갖고 마코빌의 캐릭터 IP 기반 상품 개발 및 유통 사업을 공동으로 추진하기로 합의했다.
마코빌의 핵심 IP인 ‘치타부’는 유튜브 누적 조회수 85억 뷰, 구독자 730만 명을 보유한 글로벌 키즈 IP다. 특히 지난해 멕시코 주간 영화·애니메이션 유튜브 순위 1위를 달성하고 현지 공영방송에 한국 동요 IP 최초로 진출하는 등 강력한 글로벌 팬덤을 확보하고 있다.
협약에 따라 양사는 ▲캐릭터 IP를 활용한 완구·피규어·아트토이·생활잡화 등의 상품 개발 ▲생산 및 품질관리 ▲국내외 유통·판매 ▲마케팅·브랜딩까지 전 과정에 걸쳐 협력할 계획이다. 마코빌은 캐릭터 IP 제공과 콘텐츠 연계, 브랜드 관리를 맡을 예정이며, 손오공은 기획·생산관리·유통·판매를 담당하게 된다.
앞서 양사는 지난해 팝업스토어를 함께 운영하며 치타부 IP의 오프라인 상품화 가능성을 검증했다. 이번 MOU는 지난 협업 성과를 바탕으로 이뤄진 것으로 전해졌다.
이주현 마코빌 대표는 “IP 비즈니스는 콘텐츠를 넘어 오프라인 굿즈·라이선싱·이벤트 등 다양한 영역으로 확장할수록 팬덤과 사업 모두 빠르게 성장한다”며 “이번 손오공과의 협약을 시작으로 캐릭터 IP의 상품화·유통 역량을 단계적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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