슈마커, 브레드이발소와 손잡고 ‘2026 썸머 콜라보레이션’ 출시

샌들·레인부츠·아쿠아슈즈 3종 및 단독 굿즈 출시
가정의달 맞아 서울어린이대공원 피크닉 행사도 개최
에스엠케이티앤아이(대표 안영환)에서 전개하는 슈즈 멀티샵 슈마커(SHOEMARKER)가 국내 인기 캐릭터 브레드이발소와 손잡고 ‘2026 SUMMER 콜라보레이션’ 컬렉션을 선보인다고 밝혔다.
이번 컬렉션은 신발 3종과 슈마커 자체제작 굿즈 2종으로 구성되며, 오늘(30일) 온라인 선발매를 시작으로 오프라인에서는 오는 5월 22일 정식 발매한다.
이번 컬렉션의 메인 아이템인 브레드이발소 LED샌들은 라이트 기능으로 걸을 때마다 빛이 켜지는 재미를 더했다. 브레드·윌크 캐릭터 2종으로 출시된다. 통기성 좋은 오픈형 디자인과 벨크로 스트랩으로 아이 혼자서도 쉽게 신고 벗을 수 있다.
레인부츠는 생활방수 일체형 소재에 캐릭터 아트와 컬러풀한 그래픽을 신발 전체에 담아 브레드이발소 세계관을 그대로 느낄 수 있다. 별·도트·과일 등의 모티브와 소시지 모양 스트랩 디테일로 재미 요소를 더했다. 견고한 아웃솔 패턴으로 미끄럼을 방지했다. 브레드·윌크·마카롱 3가지 캐릭터 버전으로 출시된다.
아쿠아슈즈는 초경량(79g) 설계로 배수 구멍 구조와 빠른 건조 설계로 쾌적함을 유지해 준다. 슬립온 타입으로 신고 벗기 쉽고 바닥의 논슬립 패턴이 젖은 환경에서도 안정적인 그립감을 제공한다. 브레드·윌크·마카롱 3종으로 출시된다.
슈마커에서만 만날 수 있는 단독 굿즈도 함께 선보인다. 브레드이발소 굽굽키링은 브레드·윌크·소시지가 여름 태닝한 ‘구운 버전’으로 최초 발매되는 한정 아이템이다. 마린룩을 입고 햇볕에 그을린 캐릭터들의 모습이 포인트이다.
브레드이발소 비치볼은 KC 안전확인 인증을 완료한 대형 비치볼로 아이들이 안심하고 사용할 수 있는 물놀이 제품이다. 귀여운 브레드 얼굴이 비치볼 안에 공기실로 들어가 재미를 더했으며 지퍼백 패키지가 함께 제공되어 보관과 휴대도 간편하다.
슈마커는 온라인 선발매를 기념해 오는 5월 23일 서울어린이대공원 숲속의 무대에서 유치원생·초등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 피크닉행사 ‘빵가루들의 플레이그라운드’를 진행한다. 행사 초청 고객에게는 브레드이발소 피크닉바구니와 콜라보 굿즈 및 경품이 증정되며, 온라인 선발매 구매 시 자동응모가 된다. 또 같은 날 같은 장소에서 일반 시민을 대상으로 한 공익 기부 캠페인 ‘오늘의 걸음, 내일의 밑거름’도 함께 진행한다. 미션 성공 시 신발이 자동 기부되며, 모인 신발은 초록우산에 기부된다.
슈마커 관계자는 “브레드이발소는 아이들과 부모님은 물론 MZ세대까지 폭넓은 팬층을 보유한 캐릭터인만큼 전 연령을 아우르는 라인업으로 기획했다”며 “키즈 신발부터 단독 굿즈까지 모두의 취향을 만족시킬 수 있는 콜라보레이션이 되길 바란다“고 전했다.
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