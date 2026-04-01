국내 유일 에너지소비효율 2등급 타이어 출시

금호타이어
금호타이어가 지난달 새로 출시한 스포츠유틸리티차량(SUV) 타이어 ‘크루젠 GT Pro’가 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.
크루젠 GT Pro는 SUV 타이어 중에서도 정숙성과 승차감을 극대화한 타이어다.
국내 SUV 타이어 제품 중에는 유일하게 에너지소비효율(회전저항)등급 2등급을 받아내며 효율성을 인정받았다.
또 전 규격에 대해 트레드웨어(타이어 무늬) 800을 기록해 마일리지 성능(내구성)도 20% 이상 강화했다. 트레드웨어 수치가 높으면 같은 거리를 달릴 때 타이어 마모가 덜해 타이어를 오래 쓸 수 있다.
새 타이어 출시 기념으로 금호타이어는 구매 고객 프로모션도 진행한다. 다음 달 30일까지 타이어 4개를 구매하는 고객에게는 유명 캠핑용품 브랜드의 더플백이나 원터치 텐트 중 하나를 사은품으로 증정한다.
6월 30일까지 구매 후기를 등록하면 200명을 추첨해 순금 코인 혹은 커피 온라인 쿠폰도 제공한다.
그 외에도 리뷰에 참여하는 고객에게 다양한 보상을 제공할 예정이라고 회사 측은 덧붙였다.
이 타이어를 구매하는 고객들에 대해서는 사후관리도 강화된다. 금호타이어는 최근 개편한 ‘타이어프로 플러스’ 서비스를 통해 온라인 예약부터 사후관리까지 원스톱으로 이용할 수 있도록 했다. 특히 다음 달 14일까지 이 서비스에 가입하는 신규 가입 고객을 대상으로 할인 행사나 한정 특가 이벤트를 진행한다.
금호타이어 측은 “디지털 플랫폼을 기반으로 서비스 편의성을 강화하고 안전성과 경제성을 모두 갖춘 다양한 구독형 상품도 선보이는 등 변화하는 모빌리티 환경에 적극적으로 대응할 방침”이라고 설명했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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