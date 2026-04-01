“수도권 도심 26곳 3만4000채 공급… 예타면제 조기 착공”

정부, 유휴부지 등 활용 주택 공급
서울 강남구 서울의료원, 강서구 군부지 등 26개 수도권 도심 주택 공급사업이 국가 정책사업으로 지정됐다. 이에 따라 강서 군부지는 2027년, 서울의료원은 2028년 착공될 것으로 전망된다.
국가정책사업 지정해 기간 단축
강서 군부지 등 1300채 내년 첫삽
국토교통부와 재정경제부는 28일 국무회의에서 도심 유휴 부지와 노후 시설을 활용한 약 3만4000채 규모 공공주택 공급 사업이 국가 정책사업으로 의결됐다고 밝혔다. 국가 정책사업이 되면 공공기관 예비타당성조사(예타) 면제 등을 추진할 수 있게 된다. 이에 따라 사업 기간이 약 1년 줄어들 것으로 기대된다.
지난해 9·7 대책에서 발표된 서울 노원구 중계1단지 등 노후 공공임대 4곳 재건축(약 1만1600채), 올해 1·29 대책에서 나온 용산구 캠프 킴(2500채), 독산동 군부지(2900채), 쌍문동 교육연구시설(1171채) 등 유휴 부지, 노후 청사를 활용한 22개 사업(약 2만2000채)이 대상이다.
이 중 유휴 부지, 노후 청사를 활용한 1300채 물량은 내년 착공된다. 국가 정책사업으로 지정되지 않은 소규모 사업 1600채를 더해 총 2900채가 내년에 착공될 것으로 전망된다. 나머지 물량도 2030년까지 순차적으로 착공된다.
마곡 산업단지와 지하철 5호선 송정역 인근에 위치한 서울 강서구 군부지(918채)는 7일 국유재산정책심의위원회를 통해 위탁개발 사업지로 선정됐고 예타 면제를 거쳐 내년 착공한다. 군사시설로 단절된 도시 공간을 회복하고 서남권 관문에 새로운 생활권을 조성하는 사업이다.
강남구 서울의료원 남측 부지(518채) 사업은 강남구 삼성역·봉은사역 인근 역세권에 공공주택과 업무시설을 복합 개발하는 내용으로, 2028년 착공해 청년 등 1인 가구를 위한 맞춤형 주택을 공급할 예정이다.
2028년 착공 예정인 중계1단지(1370채) 사업은 용적률 상향을 통해 물량을 종전 대비 확대하고, 중형 평형과 커뮤니티 시설을 확충해 주거환경을 개선할 계획이다.
김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “도심 내 주택 공급이 신속히 이뤄지도록 관계 기관과 협력해 사업 전 과정을 체계적으로 관리하겠다”고 밝혔다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
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